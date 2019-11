에릭남, 첫 영어앨범 `Before We Begin 컨셉 티저 공개

한국경제TV 핫뉴스

가수 에릭남이 데뷔 첫 영어 앨범 컨셉 티저를 공개했다.에릭남은 6일 정오 공식 SNS를 통해 첫 영어앨범 `Before We Begin`의 컨셉 티저를 게재하며, 본격적인 글로벌 시장 진출을 알렸다.공개된 사진 속 에릭남은 화사하고 로맨틱한 무드와는 달리 무표정한 모습이 눈길을 끈다.특히 떨어지는 꽃과 에릭남의 우수에 찬 눈빛이 어우러지며 아련하고 쓸쓸한 분위기가 가을 감성을 자극한다.이와 함께 `Congratulations! You`re finally leaving!(축하해, 드디어 네가 떠나네)`이라는 타이틀곡 `Congratulations`의 가사 일부가 공개, 이별을 축하하는 듯한 노랫말로 신곡에 대한 기대감을 높였다.에릭남은 14일 오후 6시(KST) 첫 영어앨범 `Before We Begin`을 전 세계에 동시 발표한다.첫 영어 앨범 `Before We Begin`은 `우리 시작하기 전에`라는 의미로, 다양한 색채로 그린 사랑의 순간들을 담아내며 에릭남 특유의 감성으로 전 세계 리스너들을 사로잡을 예정이다.에릭남은 그간 해외 프로듀서, 아티스트와 적극적인 컬래버레이션 활동을 통해 글로벌 음악 시장 진출의 교두보를 마련하며, 성공 가능성을 높였다.뿐만 아니라 과거 샘 스미스(Sam Smith), 아담 램버트(Adam Lambert) 등이 무대를 섰던 유튜브 스페이스 뮤직나이트 뉴욕에서 지난 4일 "Eric Nam NYC Album Showcase"를 성공적으로 진행하는 등 현재 활발히 프로모션 중인 만큼 에릭남의 글로벌 행보에 많은 이목이 집중되고 있다.한편, 에릭남은 14일 오후 6시(KST) 첫 영어앨범 `Before We Begin`을 국내 음원사이트를 비롯해 전 세계 동시 발표한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지