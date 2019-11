SuperM, 대한항공 글로벌 앰버서더 위촉

한국경제TV 핫뉴스

SuperM(슈퍼엠)이 대한항공의 글로벌 앰버서더로 활동한다.SuperM은 6일 오전 서울 대한항공 본사에서 글로벌 앰버서더로 위촉됐으며, SuperM의 모습으로 래핑된 항공기도 함께 공개돼 눈길을 끌었다.앞서 SuperM은 뮤직비디오 형식으로 제작된 대한항공의 새로운 기내 안전비디오 주인공으로 출연해 화제를 모았으며, SuperM이 부른 프로젝트송 ‘Let’s go everywhere’(렛츠 고 에브리웨어)도 오는 18일 음원 공개될 예정이어서 높은 관심을 얻을 전망이다.특히 SuperM은 아시아 가수 데뷔 앨범 사상 최초로 미국 빌보드 메인 차트 ‘빌보드 200’ 1위를 기록하는 등 글로벌한 인기를 얻고 있는 만큼, 대한항공 브랜드와의 시너지 효과가 기대된다.한편, SuperM은 오는 11월 11일부터 미국 텍사스를 시작으로, 시카고, 뉴욕, 로스앤젤레스, 시애틀, 캐나다 밴쿠버 등 북미 주요 도시에서 첫 미니앨범을 소개하며 팬들과 소통하는 ‘We Are The Future Live’(위 아 더 퓨처 라이브) 공연을 개최한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지