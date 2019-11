동키즈, 6일 ‘DONGKY TOWN’ 발매 ‘놀 줄 아는 아이돌의 하이텐션’

한국경제TV 핫뉴스

'무대 위 놀 줄 아는 아이돌' 동키즈(DONGKIZ)가 독보적인 콘셉트로 돌아왔다.동키즈는 6일 정오 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 'DONGKY TOWN'(동키 타운)을 발매한다.타이틀인 'Fever'(피버)는 70년대에 유행했던 디스코 음악을 EDM(이디엠)으로 재해석한 Nu-Disco(누 디스코) 장르의 곡이다. 스트링과 Funky(펑키)한 베이스 라인에 무게감 있는 드럼과 반복적인 색소폰 라인이 듣는 이들을 사로잡을 예정이다.동키즈만의 하이텐션을 느낄 수 있는 'Fever' 외에도 이번 앨범에는 'Welcome to Dongkytown'(웰컴 투 동키타운), 'All I Need Is You'(올 아이 니드 이즈 유), 힘들어하는 이에게 사랑으로 함께 이겨내자는 동키즈만의 순수한 마음을 보컬로 담은 '너로 인해 완벽해' 그리고 지난 9월 공개 당시 팬들의 큰 사랑을 받은 '상상 속의 너' 등 총 7개의 트랙이 담긴다.특히 멤버 '문익의 일기'가 매 앨범마다 CD에만 수록되는 동키즈의 스페셜 트랙을 장식, 남다른 팬사랑까지 강조한다.다채로운 장르의 음악으로 한층 새로워진 동키즈는 통통 튀는 청량함을 담은 'Fever'로 활발한 활동을 시작한다.