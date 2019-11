우주소녀, 새 앨범 `As You Wish` 단체 포토 티저 오픈

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 우주소녀가 단체 포토 티저를 전격 공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 5일 공식 SNS 채널에 우주소녀의 새로운 미니앨범 `As You Wish`(애즈 유 위시)의 단체 포토 티저를 게재했다.앞서 멤버 별 개인 티저를 통해 각자의 다채로운 매력을 유감없이 발산했던 우주소녀는 새로 공개된 단체 포토로 강렬한 비주얼을 선사한다.해당 티저에서 멤버들은 화사한 햇살이 쏟아지는 엔티크한 배경 속에 블랙과 화이트 컬러의 승마복을 완벽하게 차려입고 등장해 보는 이들의 이목을 사로잡는다. 특히 우주소녀는 위풍당당한 모습으로 독보적인 걸크러시 매력을 뽐낸다. 강렬한 눈빛으로 서서 카메라를 응시, 압도적인 시크함과 카리스마 넘치는 분위기를 동시에 뿜어내는가 하면, 의자에 앉아 도도하고 우아한 아우라를 거침없이 자아내며 관심을 집중시킨다.그간 우주소녀는 발표하는 앨범마다 수많은 콘셉트와 색깔을 담은 음악·퍼포먼스로 폭넓은 변화를 시도, 가요 팬들의 눈과 귀를 즐겁게 했다.올해 초 발표한 `La La Love`(라 라 러브)로 카니발을 주제로 매혹적인 서커스의 분위기를 녹여내 뜨거운 사랑을 받았고, 지난여름에는 청량함 가득한 `Boogie Up`(부기 업)으로 `썸머퀸`으로서 새롭게 떠오르기도 했다.이를 바탕으로 우주소녀는 새 앨범 `As You Wish`의 포토 티저를 통해 우아하고 카리스마 넘치는 비주얼을 또 한 번 자랑, 컴백에 대한 호기심을 더욱 고조시키고 있다. 더욱이 이후에는 트랙리스트를 비롯해 무빙 티저와 시크릿필름, 뮤직비디오 티저와 앨범 프리뷰 등 다양한 컴백 콘텐츠가 기다리고 있어 팬들의 기대감은 날로 커져갈 전망이다.지난 2016년 `모모모`로 데뷔한 우주소녀는 `꿈꾸는 마음으로`, `부탁해`, `La La Love`, `Boogie Up`을 잇따라 발표하며 인기 걸그룹 대열에 올랐고, 전 멤버가 드라마와 OST, 예능 등 각종 분야에서 맹활약하며 활발한 활동을 이어가고 있다.한편, 우주소녀는 오는 19일 새 미니앨범 `As You Wish`를 발표하고 가요계에 컴백한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지