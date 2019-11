SuperM, ‘빌보드 200’ 59위…美 빌보드 4주 연속 메인 차트 진입

한국경제TV 핫뉴스

SuperM(슈퍼엠)이 미국 빌보드 메인 차트에 4주 연속 진입했다.지난 10월 4일 발매된 SuperM의 첫 미니앨범 ‘SuperM’은 5일(현지시간) 발표된 미국 빌보드 차트에서 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 59위를 기록했으며, ‘월드 앨범’ 차트는 4주 연속 1위에 올랐다.더불어 ‘톱 앨범 세일즈’, ‘톱 커런트 앨범’ 2개 차트에서도 8위에 랭크되었다.앞서 SuperM은 데뷔하자마자 아시아 가수 데뷔 앨범 사상 최초로 ‘빌보드 200’ 1위에 오르는 기록을 세웠으며, ‘아티스트 100’ 1위를 비롯해 ‘톱 앨범 세일즈’, ‘톱 커런트 앨범’, ‘디지털 앨범’, ‘월드 앨범’, ‘인터넷 앨범’, ‘월드 디지털 송 세일즈’ 등 빌보드 8개 차트 정상을 차지한 바 있다.또한 SuperM은 오는 11일(현지시간)부터 미국 텍사스를 시작으로, 시카고, 뉴욕, 로스앤젤레스, 시애틀, 캐나다 밴쿠버 등 북미 주요 도시에서 첫 미니앨범을 소개하며 팬들과 소통하는 ‘We Are The Future Live’(위 아 더 퓨처 라이브) 공연을 개최한다.한편, SuperM의 첫 미니앨범 ‘SuperM’은 타이틀 곡 ‘Jopping’(쟈핑)을 비롯해 ‘I Can`t Stand The Rain’(아이 캔트 스탠드 더 레인), ‘2 Fast’(투 패스트), ‘Super Car’(슈퍼 카), ‘No Manners’(노 매너스) 등 다양한 장르의 총 5곡이 수록되어 있으며, 지난 10월 31일 국내에서도 발매되었다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지