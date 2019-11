3년 만에 다시 돌아오는 김준수의 ‘믿.보.공’

한국경제TV 핫뉴스

다가오는 12월 김준수(XIA)의 발라드&뮤지컬 콘서트가 3년 만에 다시 돌아온다.씨제스 엔터테인먼트는 “가수로서는 사랑받는 보컬리스트로, 뮤지컬 배우로서는 믿고 보는 배우가 된 김준수가 오는 12월 28일과 29일 양일간 코엑스 Hall D에서 연말 콘서트 ‘2019 XIA Ballad&Musical Concert with Orchestra Vol.6’를 개최한다. 김준수가 이번 연말에는 어느덧 자신의 시그니처 공연이 된 발라드&뮤지컬 콘서트로 팬들과 2019년 한 해를 뜨겁게 마무리할 예정이다”라고 전했다.지난 2012년 처음 선보인 김준수의 발라드&뮤지컬 콘서트는 매년 진화하는 특별한 무대 구성은 물론, 풀 오케스트라와 김준수가 올 라이브로 빚어낸 하모니의 향연이라는 찬사 속에 5년간 꾸준히 이어져 왔다. 매년 연말 관객들에게 뜨거운 사랑을 받으며 발라드, OST, 뮤지컬 넘버를 오케스트라와 함께 선보이는 김준수의 이번 공연은 오는 14일(목) 오후 8시, 멜론 티켓을 통해 단독으로 티켓 오픈이 진행된다.앞서 김준수는 지난 8월 막을 내린 뮤지컬 ‘엑스칼리버’를 통해 본인만의 뜨거운 ‘아더` 캐릭터를 완성시키며 4년 만에 창작 초연작에 도전, 화제성과 흥행을 모두 성공시키며 뮤지컬 배우 김준수의 가치를 또 한 번 입증 해낸 바 있다. 아이돌 최초로 매년 뮤지컬과 발라드가 함께 어우러진 명품 연말 콘서트를 만들어 내고 있는 김준수의 이번 공연은 어떤 뮤지컬 곡들로 가득 채워질지 그 기대가 높아지고 있다.또한 김준수는 전역 후 ‘WAY BACK XIA’라는 동명의 타이틀로 국내 컴백 콘서트와 일본투어 콘서트로 지난 2년간의 공백에 대한 모든 갈증을 풀어주며 팬들과 반가운 재회를 한 바 있다. 2016년 ‘XIA Ballad&Musical Concert with Orchestra Vol.5’ 이후 3년 만에 다시 돌아오는 공연인 만큼 콘서트 티켓을 사수하기 위한 팬들의 치열한 경쟁이 예상된다.특히 지난 4일 김준수는 개인 SNS를 통해 특별한 글 없이 그간 그가 출연한 뮤지컬과 넘버들이 모두 정리되어 있는 한 장의 사진을 업로드했다. 간접적으로 곧 다가올 연말 콘서트를 예고하며 팬들의 마음을 한껏 설레게 한 바 있는 김준수는 올해 역시 최고의 무대를 선보이기 위해 세트리스트 구성에 힘을 쏟고 있다는 후문.매년 격이 다른 레전드 급 무대들을 선보인 김준수의 2019 발라드&뮤지컬 콘서트는 한층 업그레이드된 퍼포먼스와 라이브, 여기에 김준수 콘서트에서만 볼 수 있는 팬들의 소원을 들어주는 `지니타임`이 더해질 것으로 예상돼 다시 한번 `공연킹`의 귀환을 예고하고 있다. 특히 오케스트라와 함께 놓칠 수 없는 뮤지컬 넘버들과 더욱 깊어진 보컬로 우리 곁에 돌아올 예정인 이번 공연을 절대로 놓치지 말아야 하는 또 하나의 이유로 꼽고 있다.공연 관계자는 “지난 2012년 처음 선보인 ‘발라드&뮤지컬 콘서트’는 가수이자 뮤지컬 배우로 많은 사랑을 받고 있는 김준수만이 오로지해 낼 수 있는 명품 공연으로 정평이 난 만큼 연말을 즐기고 하자 하는 관객들에게 특별한 선물이 될 것으로 예상된다. 특히 이번 공연은 그간 김준수가 선보여 왔던 뮤지컬 무대에서의 모습과 발라드는 물론 커버 곡까지 주옥같은 곡들이 총망라하는 특별한 시간이 될 것으로 보인다. 이에 이번 콘서트 티켓 오픈 역시 그 어느 때보다도 치열한 경쟁이 펼쳐질 것으로 예상된다”고 전했다.한편, 치열한 예매 전쟁이 예고되는 김준수의 연말 콘서트 ‘2019 XIA Ballad&Musical Concert with Orchestra Vol.6’ 티켓 예매의 자세한 내용은 6일 오후 1시 멜론 티켓을 통해 자세한 내용을 확인할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지