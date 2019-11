◆…현대차 글로벌 브랜드 캠페인 영상 'Because of You' 네덜란드 에피소드 장면. 사진=현대자동차 제공





◆…'Because of You' 미국 에피소드 장면. 사진=현대차 제공





◆…'Because of You' 한국 에피소드 장면. 사진=현대차 제공





◆…'Because of You' 중국 에피소드 장면. 사진=현대차 제공





현대자동차가 새로운 브랜드 비전을 담은 신규 글로벌 브랜드 캠페인 영상을 5일 최초로 공개했다고 밝혔다.공개된 4개의 영상은 현대차가 추구하는 미래 기술의 진보는 오직 고객 한사람 한사람을 향하고 있다는 메시지를 담아 'Because of You'라는 테마로 진행된다.현대차는 빠르게 변화하는 고객들의 니즈(needs)를 충족하고 시장의 흐름을 주도하기 위해서는 상품의 기능적 측면을 중시하던 커뮤니케이션에서 한 걸음 나아가 '고객의 시간'을 더욱 가치 있게 만드는 미래 모빌리티 브랜드를 향한 비전인 '휴머니티를 위한 진보(Progress for Humanity)'를 반영했다고 말했다.4개의 영상은 네덜란드, 미국, 한국, 중국 등 각기 다른 국가의 주요 도시에서 펼쳐지는 에피소드로 구성, 미래 기술로 사람들의 시간이 더욱 가치 있게 되는 순간을 소개했다.아침 출근시간 교통체증을 '라스트마일 모빌리티'인 전동스쿠터로 유유히 빠져 나가는 여성 스타트업 CEO와 스스로 주차하는 자율주행 넥쏘의 모습, 사람이 아닌 자율주행 넥쏘와 함께 드넓게 펼쳐진 아름다운 자연풍경을 즐기는 패러글라이더, 로보틱스 기술이 적용된 'H-MEX'로 장애를 극복하고 경기에 임하는 장애인 양궁 선수, 수소전기차 배터리로 밝혀진 운동장에서 자신의 꿈을 향해 연습하는 축구 꿈나무 등 서로 다른 사람들의 시간이 기술로 더욱 소중하고 가치 있는 경험으로 바뀌는 순간을 포착했다.현대차 관계자는 “현대차는 이동수단을 넘어 모든 사람을 위한 다양한 모빌리티 서비스를 제공하는 브랜드로 고객의 시간을 더욱 가치 있고 소중하게 변화시키고자 하는 열망을 이번 글로벌 브랜드 캠페인에 담아 냈다”며 “사람을 향해 지속적으로 진보하는 현대차 브랜드를 고객과 적극적으로 소통해 나갈 것”이라고 말했다.조세일보 / 이민재 기자 myfinkl@joseilbo.com