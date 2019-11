장성규, 데뷔 첫 단독 팬미팅 개최

한국경제TV 핫뉴스

방송인 장성규가 데뷔 처음으로 단독 팬미팅을 연다.장성규는 오는 6일 서울 용산구 블루스퀘어 아이마켓홀에서 데뷔 첫 단독 팬미팅 `하우투리브(HOW TO LIVE) 장성규 with 신한카드`를 개최한다.이번 팬미팅은 2030 세대가 선호하는 인플루언서 장성규의 일상을 브이로그(V-log) 영상으로 만나볼 수 있으며, 장성규가 처음으로 팬들과 만나는 자리인 만큼 더욱 가깝게 소통할 예정이다.데뷔 후 첫 팬 미팅을 갖게 된 장성규는 이번 팬미팅에서 평소 방송에서 보여주지 못했던 일상 속 진솔한 모습과 함께 자신의 애장품 증정 이벤트, 팬들의 즉석 고민 상담 등을 준비했다는 후문이다.이번 팬미팅을 공동 주최한 신한카드 관계자는 "하우 투 리브 (HOW TO LIVE) 시리즈는 젊은 세대가 공감할 수 있는 인플루언서와 함께 하는 행사로, 최근 유튜브 방송을 통해 폭발적인 관심을 받고 있는 장성규를 주인공으로 선택하게 됐다"라며 대세 행보를 이어가고 있는 장성규를 섭외하게 된 이유를 전했다.장성규의 다양한 매력을 직접 확인할 수 있는 단독 팬미팅 `하우투리브 장성규`는 온라인 예매사이트 인터파크 티켓을 통해 예매가 가능하다.한편 프리랜서 선언 이후 유튜브, 예능 프로그램, 라디오 등 활동 반경을 넓혀가며 대세 방송인으로 거듭나고 있는 장성규는 최근 `선넘규`라는 독보적 캐릭터로 대중의 많은 사랑을 받고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지