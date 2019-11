라붐 솔빈, 한류 TV프로그램’ POWER OF K Lab7’ 스페셜MC 출격

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 라붐(LABOUM)의 솔빈이 한류 음악프로그램 'POWER OF K Lab7'에 스페셜 MC로 함께했다.솔빈은 지난 4일 오후 8시 일본의 한국 전문 채널kchan 한류 tv 채널 및 유튜브 채널을 통해 생방송으로 진행된 'POWER OF K Lab7'에 스페셜 MC로 밝고 통통 튀는 에너지로 깜짝 등장했으며, 솔빈은 공식 인스타그램(@Officiallaboum)을 통해 스페셜 MC로 참여한 소감을 전하기도 했다.또한 이날 라붐은 'Firework'를 통해 화려한 퍼포먼스 및 가창력으로 시선을 사로잡았으며 상반된 수록 곡'Satellite' 무대까지 감성적인 보컬을 선보이며 무대를 꾸몄다.한편, 솔빈은 매주 공개되는 웹 드라마 '소울플레이트'에서 아스트로와 함께 수피아 역으로 출연 중이며, 드라마, 예능, 화보 등 다양한 영역에서 존재감을 드러내고 있다. 또한 라붐은 지난 9월 첫 정규 앨범 'Two Of Us'로 컴백해 활발하게 활동 중이다.