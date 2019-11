웨이션브이(WayV), 글로벌 팬 위한 영어 싱글 ‘Love Talk’ 5일 공개

한국경제TV 핫뉴스

중국 그룹 웨이션브이(WayV, 중국 LABEL V 소속)가 글로벌 팬들을 위한 영어 싱글 ‘Love Talk’(러브 톡)을 공개한다.웨이션브이(WayV)의 영어 싱글 ‘Love Talk’은 11월 5일 오후 6시(한국시간 기준) 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 멜론, 플로, 지니, 중국 QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 공개되며, 뮤직비디오도 동시에 오픈될 예정이어서 높은 관심이 기대된다.이번 싱글 ‘Love Talk’은 웨이션브이(WayV) 두 번째 미니앨범 ‘Take Over The Moon’(테이크 오버 더 문)에 수록된 ‘Love Talk’을 영어 버전으로 새롭게 녹음, 언어가 통하지 않아도 서로에게 강하게 이끌리는 감정과 거부할 수 없는 사랑에 대한 마음을 담았다.더불어 지난달 29일 공개된 웨이션브이(WayV) 새 미니앨범 ‘Take Over The Moon’은 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직의 인기차트(?峰人?榜) 및 뮤직비디오 차트 1위, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 16개 지역 1위를 차지했으며, 발표 당일 새 앨범 관련 해시태그 ‘#MoonwalkWithWayV’가 트위터 전 세계 트렌드를 비롯해 미국, 캐나다, 멕시코, 호주, 러시아, 폴란드, 우크라이나, 인도네시아, 싱가포르, 태국, 말레이시아 등 11개국 트위터 트렌드 1위에 랭크돼, 명실상부 ‘중국 특급 신인’다운 파워를 입증한 바 있다.또한 웨이션브이(WayV)는 5일 오후 6시 방송되는 SBS MTV ‘더쇼’에 글로벌 아티스트로 초청받아 출연, 새 미니앨범 타이틀 곡 ‘Moonwalk’(문워크) 무대를 통해 강렬하고 파워풀한 퍼포먼스를 선사할 예정이어서 좋은 반응이 이어질 것으로 보인다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지