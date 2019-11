에릭남, 첫 영어앨범 `Before We Begin` 자켓 이미지 공개

한국경제TV 핫뉴스

가수 에릭남이 데뷔 첫 영어앨범의 자켓 이미지를 공개했다.에릭남은 지난 4일 공식 SNS를 통해 데뷔 첫 영어앨범 `Before We Begin`의 자켓 이미지를 게재하며, 본격적인 글로벌 진출 초읽기에 들어갔다.공개된 사진 속 에릭남은 가을 무드 넘치는 감성적 매력으로 여심을 자극한다.복잡한 감정이 섞여 있는 듯한 촉촉한 눈망울의 모습과 함께 흔들리는 사진 속 아련하고 감성 가득한 표정이 인상적이다.또한 에릭남은 각종 온라인 음반 판매 사이트를 통해 첫 영어앨범 `Before We Begin` 예약 판매를 시작했다.데뷔 이후 처음 발표하는 영어앨범인 만큼 총 88p로 구성된 포토북, 엽서(4종 중 1종 랜덤), 포스터(초도한정 1종 별도 증정) 등의 알찬 구성으로 소장가치를 높였다.에릭남은 14일 첫 영어앨범 `Before We Begin`을 발표한다.이번 앨범 `Before We Begin`는 8곡 전곡이 영어곡으로 채워졌으며, 다양한 색채로 그린 사랑의 순간들을 담아 에릭남 표 감성으로 전 세계를 촉촉히 물들일 예정이다.특히 현재 에릭남은 미국 현지에서 유튜브 쇼케이스 등의 활발한 프로모션을 진행하며 글로벌 행보에 박차를 가하고 있는 만큼 그의 첫 영어 앨범에 글로벌 팬들의 이목이 집중되고 있다.한편, 에릭남은 14일 오후 6시(KST) 첫 영어앨범 `Before We Begin`을 전 세계 동시 발표한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지