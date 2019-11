마마무, 새 정규앨범 `reality in BLACK` 콘셉트 포토 공개

한국경제TV 핫뉴스

오는 14일 컴백을 앞둔 걸그룹 마마무가 새 정규앨범 콘셉트 포토를 첫 공개했다.마마무는 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 두 번째 정규앨범 `reality in BLACK`의 개인 콘셉트 포토와 프리뷰 영상을 게재하며, 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.공개된 사진 속 솔라는 화려한 드레스에 왕관을 쓴 공주로 분해 우아한 매력을 드러냈고, 문별은 ‘DIRECTOR’가 새겨진 확성기를 든 멋진 뮤직비디오 감독으로 변신했다.휘인은 오렌지빛 점프 수트 차림의 강인한 모습이 엿보이는 환경운동가, 시크한 자태로 방을 청소하는 엄마 화사의 모습으로 멤버마다 각각 색다른 매력을 선사한다.또한 콘셉트 프리뷰 영상에는 공주, 뮤직비디오 감독, 환경운동가, 엄마로서의 삶을 살고 있는 멤버들의 모습과 함께 그에 어울리는 새 앨범의 수록곡 인스트 버전이 귀를 사로잡으며 새 앨범에 대한 궁금증을 끌어올렸다.이처럼 마마무는 "만약 마마무가 아니라면?"을 전제로 한 `평행우주` 세계관을 내세우며, 마마무 `멀티버스(MULTI+UNIVERSE)`의 본격적인 시작을 알렸다.마마무가 살고 있는 우주가 아닌 평행선 상에 위치한 또 다른 우주 속 마마무 멤버들의 다양한 삶이 공개돼 풍성하고 알찬 재미를 선사했다.특히 이번에 공개된 콘셉트 포토 속 마마무는 `제2우주(2nd universe)`에 존재하는 네 멤버의 모습을 담은 만큼 추후 공개될 다중우주 속 마마무의 모습에도 많은 기대가 모아진다.마마무는 14일 두 번째 정규앨범 `reality in BLACK`을 발표하고 컴백한다.2016년 2월 발표한 첫 정규앨범 `Melting` 이후 3년 9개월에 두 번째 정규앨범을 발표하는 만큼 기상천외하고 광범위한 콘셉트를 앞세워 큰 스케일을 자랑하며 다양한 볼거리와 재미를 예고했다.한편, 마마무는 14일 두 번째 정규앨범 `reality in BLACK`을 발표하고 컴백한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지