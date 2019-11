케빈오, 첫 단독 콘서트 `Here & Now` 팬 성원 힘입어 추가 공연 확정

한국경제TV 핫뉴스

예매 개시 1분 만에 매진을 기록하며 화제를 모았던 싱어송라이터 케빈오의 첫 번째 단독 콘서트 `Here & Now`가 추가 공연을 확정했다. 기존 11월 30일 공연에 이어 12월 1일에도 케빈오의 무대를 만나볼 수 있게 됐다.지난 28일 티켓을 오픈한 `Here & Now`는 실질적으로 약 30초 만에 전석이 매진되면서 티켓을 구하지 못한 많은 팬들의 안타까운 목소리가 전해졌다. 이에 공연제작사와 소속사는 아티스트와의 긴밀한 논의 끝에 1회 추가 공연을 진행하기로 결정했다.케빈오는 "더 많은 팬과 함께 하는 시간을 갖기 위해 기쁜 마음으로 추가 공연을 결정했다"며 팬들이 보내준 열정적인 사랑과 응원에 감사 인사를 전했다.케빈오는 첫 번째 단독 콘서트에 뜨거운 관심을 보여준 팬들의 기대에 부응하기 위해 한층 전열을 가다듬고 콘서트 준비에 돌입한다.데뷔 4년 만에 처음으로 오직 케빈오의 음악 팬들을 위한 무대가 펼쳐질 콘서트 `Here & Now`는 11월 30일, 12월 1일 양일간 연세대 백주년기념관 콘서트홀에서 개최된다.신스팝에서 포크록, 발라드에 이르기까지 그간 케빈오가 구축해온 음악적 세계를 팬들과 함께 나누고 소통하는 자리가 될 예정이다. 추가 공연 티켓은 11월 7일 오후 8시부터 티켓링크를 통해서 예매할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지