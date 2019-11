GOT7 "우리가 가장 잘하는 걸 들고 나왔다" 야심찬 컴백 소감

한국경제TV 핫뉴스

GOT7(갓세븐)이 "우리가 가장 잘하는 걸 들고 나왔다"며 야심찬 컴백 소감을 밝혔다.GOT7은 4일 오후 6시 새 미니앨범 `Call My Name`(콜 마이 네임)을 발표하고 6개월 만에 컴백했다.이날 오후 8시에는 대대적 컴백을 기념해 인천 파라다이스 시티에서 `GOT7 [Call My Name] SHOWCASE`(갓세븐 [콜 마이 네임] 쇼케이스)를 개최했다.쇼케이스는 네이버 V LIVE(브이 라이브)를 통해 전 세계로 송출돼 글로벌 팬들을 열광하게 했다.GOT7은 새 앨범의 타이틀곡 `니가 부르는 나의 이름`으로 쇼케이스의 포문을 열었다.`니가 부르는 나의 이름`은 앞서 릴리스된 티저에서 완벽한 슈트핏과 `처연미`가 돋보이는 콘셉트로 팬들의 기대를 모은 바 있다.역대급 비주얼과 환상적 퍼포먼스가 더해진 무대가 시작되자 공연장은 찢어질 듯한 함성 소리로 가득 찼다.GOT7은 타이틀곡에 이어 `THURSDAY`(썰스데이), `Crash & Burn`(크래시 앤 번)까지, 신곡 무대 세 개를 선보이는 열정으로 팬들의 환호에 화답했다.`THURSDAY`는 JB가 작사, 작곡 크레디트에 이름을 올린 곡으로, 진영과 유겸이 안무 창작에 참여해 예술적 역량을 뽐냈다.`Crash & Burn` 무대에서는 20여 명의 댄서들과 합을 맞춰 폭발적 에너지를 발산했다.GOT7은 "이름을 불러주는 팬들이 있어야 우리는 계속 비상할 수 있다"라며 애틋한 마음을 전했다.이어 "팬들 생각하면서 만든 앨범, 맘껏 즐겨주셨으면 좋겠다", "`너라서 의미 있다`라는 앨범 속 메시지는 팬들을 향하고 있다", "여러분이 좋아할 만한 무대 열심히 준비했으니 많이 기대해달라"며 새 앨범 `Call My Name`의 영감이 되어준 팬들에게 애정 어린 진심을 고백했다.한편, GOT7은 4일 오후 6시 미니앨범 `Call My Name`과 타이틀곡 `니가 부르는 나의 이름`을 발매했다.멤버들의 압도적인 비주얼이 담긴 뮤직비디오 역시 큰 관심을 모으고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지