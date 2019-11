에일리, ‘I AM : RE-BORN’으로 보여줄 역대급 무대…전국으로 찾아갈 ‘에일리의 첫 걸음’

한국경제TV 핫뉴스

가수 에일리가 새로운 모습으로 전국투어 콘서트 준비에 한창이다.에일리는 오는 12월 7일 인천문화예술회관을 시작으로 다양한 지역에서 전국투어 콘서트 ‘I AM : RE-BORN’(아이 엠 : 리-본)을 진행한다.‘I AM : RE-BORN’을 통해 에일리는 다채로운 셋 리스트는 물론, 화려한 연출과 신선한 기획으로 꾸며진 무대 등 완성도 높은 공연을 예고하고 있다.특히 에일리는 전국투어 개최 소식만으로도 대중의 뜨거운 관심을 받고 있다. ‘믿고 듣는 에일리’라는 수식어처럼 데뷔곡 ‘Heaven’(헤븐)부터 ‘보여줄게’, ‘U&I’(유&아이), ‘손대지마’ 등 에일리가 보유하고 있는 다수의 히트곡 무대를 볼 수 있을지 기대가 쏠리고 있다.가창력은 기본, 퍼포먼스의 여제로도 불리고 있는 에일리다. 각종 음악방송과 프로그램을 통해 선보였던 무대 속 보는 즐거움까지 뽐내왔던 에일리는 지난 7월 발매했던 ‘Room Shaker’(룸 셰이커)로 다시 한 번 퍼포먼스 강자임을 입증, 전국투어에서도 그 면모를 자랑할 예정이다.이외에도 ‘에일리표 감성’이 돋보이는 ‘Higher’(하이어), ‘노래가 늘었어’, ‘If You’(이프 유), ‘Home’(홈) 등을 비롯해 에일리가 참여했던 드라마 ‘드림하이2’, ‘도깨비’, ‘알함브라 궁전의 추억’, ‘아스달 연대기’ 등 대중의 플레이리스트를 책임지고 있는 OST들은 예비 관객들이 ‘I AM : RE-BORN’을 믿고 선택할 수밖에 없는 이유이기도 하다.수많은 장르를 섭렵하며 발매하는 앨범마다 큰 사랑을 받고 있는 에일리는 ‘I AM : RE-BORN’으로 전국 각지 팬들과의 소통까지 놓치지 않을 계획이다.다시 태어날 에일리의 첫 걸음 ‘I AM : RE-BORN’은 12월 7일 인천문화예술회관과 12월 14일 광주 김대중다목적홀, 12월 24일 수원 문화의전당, 12월 25일 대구 엑스코 컨벤션 홀, 12월 28일 성남아트센터, 12월 31일 대전컨벤션센터, 1월 5일 부산 KBS홀에서 열린다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지