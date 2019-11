트와이스 `Dance The Night Away`, 2억 뷰 돌파…11연속 기록 달성

한국경제TV 핫뉴스

트와이스의 `Dance The Night Away`(댄스 더 나잇 어웨이) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 2억 뷰를 돌파했다.2018년 7월 9일 발표한 두 번째 스페셜 앨범의 타이틀곡 `Dance The Night Away` 뮤직비디오가 4일 오전 10시 29분경 2억 뷰를 달성했다.트와이스의 첫 서머송 `Dance The Night Away`는 시원하고 청량한 느낌이 돋보이는 업템포 팝곡이다. 특별한 행복을 품고 살아가는 아홉 멤버들의 청춘을 표현해 많은 사랑을 받았다.이는 데뷔곡 `OOH-AHH하게`(우아하게)부터 지난 9월 23일 발표한 `Feel Special`(필 스페셜)에 이르기까지 12곡의 활동곡 기준 11번째 2억 뷰 기록이다.지난달 15일에는 `Feel Special` 뮤직비디오가 1억 뷰를 달성, `12연속 1억 뷰`라는 대기록을 세웠다.이 중 `TT`와 `LIKEY`(라이키)는 4억 뷰를 달성했다. `Heart Shaker`(하트 셰이커)는 4일 오후 기준 2억 9522만 조회수를 기록, 3억 뷰 돌파를 눈앞에 두고 있다.한편, 트와이스는 미니 8집 `Feel Special`과 동명 타이틀곡으로 식지 않는 인기를 과시했다.앨범 `Feel Special`은 지난달 28일 가온차트 기준 앨범 출고량 40만 장을 달성하며 그룹 자체 최고 기록을 경신했다.트와이스는 단일 앨범 기준 역대 최고 출고량인 40만 장을 넘어서 `K팝 원톱 걸그룹`의 명성을 뽐내 눈길을 끌었다.`Feel Special`은 JYP엔터테인먼트 수장 박진영이 작사, 작곡을 맡아 `따뜻한 말 한마디가 전하는 위로`를 담아냈다.특별한 메시지와 매혹적인 비주얼 그리고 화려한 안무가 3박자를 이뤄 호평을 받았다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr