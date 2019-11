[Quant Strategy] 코스닥 ‘모멘텀’ 팩터에 관심(하나금투 Quant 이경수)



[코스닥 이격도 상위 팩터의 강세 지속될 것]

최근 코스피와 코스닥에서 각기 다른 시장성향이 관찰되고 있는 중.



▶️코스피는 주가 낙폭과대 종목군이 상승하면서 ‘Rotation’ 분위기가 형성

최근 시장 상승으로 패시브 설정 영향력으로 포트폴리오 측면에서의 소외 종목군들이 더 상승 중.



▶️코스닥에서는 이격도 상위 팩터가 강세 (가는 종목이 가는 현상)

패시브 유니버스(BM)의 영향력을 덜 받는 상태로 개인, 기관 등의 ‘알파’를 취하는 경향으로 특정 종목에 대한 강한 베팅이 가능.



최근 지수 상승과 코스닥 시장의 공매도 거래 감소 등의 영향으로 이격도 상위(주가 과열) 팩터의 성과가 매우 높은 것.



향후에도 코스피 시장에 대해서는 강한 Risk On 지속으로 인한 패시브 설정 지속으로 현재와 같은 장세가 지속될 것으로 판단 (Risk On 기류에서는 코스닥의 성향도 지속 될 것).



최근 코스닥 공매도 감소는 시장 상승으로 인한 숏 커버링이 주가 되었다고 판단. (공매도 거래비중: 9월 9%->현재 5%)



코스닥의 공매도 비중은 12월에 들어서 하락하는 계절성이 있고, 시기상 연말 배당관련 숏 커버가 남았으며 실적기대감을 갖는 종목군에 대한 관심은 필수일 것.



▶️최근 꾸준히 글로벌 자산시장에 Risk On 기류가 지속 중. (달러인덱스, EMBI+, VIX 급락 -> 외인들의 매수세 야기)



결국 코스피 시장에서는 내년 실적이 유일하게 상향되는 반도체 업종과 빈 집 종목군들이 번갈아가면서 올라가는 ‘Rotation’ 장세가 유력하고 코스닥 시장에서는 ‘모멘텀’ 장세 기대.



최근 고배당 팩터의 강세가 둔화되는 모습인데, Risk Off와 국내 기업이익 부진 등의 상황에서 수혜를 받는 고배당주는 현재 Risk On으로 인한 시장 레버리지 등의 전략과 실적이 상향조정되고 있는 IT 업종으로 당장은 수급을 빼앗기고 있는 것.



지난 주 퀀트 연간 전망에서 언급된 것과 같이 고배당주는 주가 낙폭과대의 조건과 함께 관심을 갖는 전략이 좋을 것.



▶️결국 코스피 반도체 및 코스닥 실적 개선 종목에 대한 관심 필요.



코스닥의 모멘텀 장세의 핵심은 단순 ‘주가’보다는 ‘실적’ 모멘텀일 수 밖에 없기 때문.

