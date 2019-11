[배시원 쌤의 신나는 영어 여행] 'Fall'을 사용하는 표현들

fall의 가장 기본적인 의미는 '떨어지다'입니다.

두 남녀의 하모니가 아름다운 이 노래는 영화 [Once]의 O.S.T로 유명한 Falling Slowly입니다. 다들 아시는 것처럼 영국에서는 가을을 autumn이라고 하지만, 미국에서는 ‘낙엽이 떨어진다’는 의미로 가을을 얘기할 때 fall이란 단어를 더 많이 쓴답니다.가을이 시작된 지도 잘 몰랐는데, 벌써 아침/저녁에는 기온이 정말 많이 떨어졌습니다. 깊어가는 가을을 느끼며 오늘은 fall과 관련된 영어 표현들에 대해 알아보도록 하겠습니다.우선 fall의 가장 기본적인 의미는 ‘떨어지다’입니다. 그래서 Apples fell off[from] the tree라는 표현은 ‘사과들이 나무에서 떨어졌다’라는 뜻입니다. 그런데 ‘넘어지다, 쓰러지다’의 뜻도 있어서 fall over a stick이란 표현은 ‘막대기에 걸려 넘어지다’라는 뜻이고, Many houses fell over in the hurricane이라는 문장은 ‘많은 가옥이 허리케인으로 쓰러졌다’라고 해석할 수 있답니다.이뿐만 아니라, 한걸음 더 나아가 ‘(머리카락 등이) 늘어지다’의 뜻도 있어서 Her hair falls over her shoulders는 ‘그녀의 머리카락이 어깨에 드리워져 있다’라는 뜻이고, 또 ‘(지면이) 경사져 있다’라는 뜻도 있어 The land falls gradually to the river라는 문장은 ‘그 토지는 강까지 완만한 경사를 이루고 있다’라는 뜻이랍니다.심지어 ‘밤 등이 찾아들다’의 뜻으로도 사용돼 When night falls the stars appear은 ‘밤이 오면 별들이 나온다’라는 의미이며, ‘재난 등이 닥치다’의 의미도 있기 때문에 Tragedy fell over the town이라고 하면 ‘비극이 그 도시를 엄습했다’라는 뜻이 된답니다.우리에게는 치킨 할아버지로 잘 알려진 ‘커넬 샌더스’가 [KFC]를 창업한 나이는 무려 62세로, 이때 그는 커다란 실패로 정부 연금을 받으며 겨우 생활하고 있었다고 합니다. 하지만 1008번의 거듭되는 실패에도 포기하지 않고, 마침내 자신만의 브랜드를 만들었다고 합니다.추락하는 것은 날개가 없을지 모르지만, 설령 땅에 떨어진다고 해도 다시 일어선다면 언젠가 푸른 하늘을 다시 멋지게 날 수 있을 거라 굳게 믿습니다.