에일리, 고품격 무대 연속일 ‘I AM : RE-BORN’으로 대중 사로잡을 준비 완료

한국경제TV 핫뉴스

가수 에일리가 ‘I AM : RE-BORN’(아이 엠 : 리-본)으로 다시 태어난다.31일 소속사 로켓쓰리엔터테인먼트 공식 SNS 채널을 통해 에일리의 전국투어 콘서트 ‘I AM : RE-BORN’의 홍보영상이 공개됐다.영상 속 에일리는 신비로우면서도 시크하고 감각적인 모습을 자랑하고 있다. 특히 이미지와 함께 흘러나오는 강렬한 비트는 예비 관객들의 흥을 자극하는 가하면, 에일리표 고품격 무대에 대한 기대치도 높이고 있다.또한 ‘새롭게 다시 시작되는 에일리의 이야기, 여러분의 마음 속 깊이 스며들 에일리만의 노래, 새로이 눈앞에 그려질 따뜻한 노래의 한 페이지’라는 문구도 돋보여 완성도 높은 공연으로 관객을 사로잡을 에일리까지 예고하고 있다.에일리는 ‘I AM : RE-BORN’을 통해 수많은 히트곡을 아우르는 다양한 셋 리스트로 팬들과 소통하며 믿고 보는 공연을 선사, 소중한 시간을 선물할 계획이다.개최 소식부터 티켓 오픈, 포스터 공개 등 매번 뜨거운 관심을 받고 있는 에일리의 전국투어 콘서트는 오는 12월 7일 인천문화예술회관을 시작으로 12월 14일 광주 김대중다목적홀, 12월 24일 수원 문화의전당, 12월 25일 대구 엑스코 컨벤션 홀, 12월 28일 성남아트센터, 12월 31일 대전컨벤션센터, 1월 5일 부산 KBS홀에서 열린다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지