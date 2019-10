김동준, 1st 미니앨범 ‘스물아홉, 그 즈음에’ 프리뷰 공개…음악적 성장

한국경제TV 핫뉴스

김동준이 다양한 음악적 시도로 대중의 귓가를 사로잡았다.31일 0시 메이저나인 공식 SNS를 통해 김동준 1st 미니앨범 '스물아홉, 그 즈음에' 음원 프리뷰 영상이 게재됐다.공개된 프리뷰 영상에는 타이틀곡 '나 혼자(Alone)'를 비롯해 '빈 방', 'I`m in Love(아임 인 러브)', 'Think about you(띵크 어바웃 유)(Feat. Jang)'까지 이번 앨범에 수록되는 총 4개 트랙의 음원 일부가 담겨있다.먼저 바이브 류재현과 윤민수가 프로듀싱과 보컬 디렉팅에 직접 참여한 '나 혼자'는 허스키하면서도 깊이가 느껴지는 김동준의 보컬이 매력적으로 다가왔다. 이별에 아파하는 애절한 가사와 치고 올라가는 후렴구 고음이 만나 전체 음원에 대한 기대감을 높였다.같은 소속사 벤의 앨범 '180°' 수록곡이었던 '빈 방'은 김동준만의 스타일로 재탄생돼 색다른 느낌을 전했다. 이어 "빛나는 너에게 빠져버렸어"라는 노랫말로 달달함을 배가시킨 'I`m in Love', 김동준이 작사·작곡에 참여한 팬송 'Think about you(Feat. Jang)'까지 다양한 장르의 곡들로 첫 앨범을 더욱 풍성하게 만들었다.뿐만 아니라 감미로운 목소리와 함께 곡 분위기에 걸맞은 김동준의 라이브 클립 영상이 더해지며 보는 재미를 더했다. 음악적으로나, 비주얼적으로 더욱 성장한 김동준의 스물아홉은 어떤 이야기로 시작될지 궁금증이 모인다.한편, 김동준의 1st 미니앨범 '스물아홉, 그 즈음에'는 오는 11월 6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.