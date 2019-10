뮤지컬 `위윌락유`, 악역 킬러퀸·카쇼기 役 콘셉트 포토 공개…강렬함에 `시선집중`

한국경제TV 핫뉴스

영국 록밴드 퀸의 음악으로 이뤄진 뮤지컬 `위윌락유(We Will Rock You)`의 `킬러퀸`, `카쇼기` 콘셉트 포토가 공개돼 눈길을 사로 잡는다.`위윌락유(We Will Rock You)`는 퀸의 주옥 같은 명곡 24곡을 짜임새있게 스토리텔링한 뮤지컬이다. 세상의 변화를 도모하며 혁명을 주도하는 `갈릴레오`, `스카라무슈`와 세상을 통제하는 `킬러퀸`의 대립이 메인 스토리이다.`위윌락유` 제작사 엠에스컨텐츠그룹은 31일 주인공들을 위협에 빠뜨리는 `킬러퀸`과 `카쇼기` 역의 콘셉트 포토를 공개했다. 킬러퀸 역에는 서문탁, 김나윤이 캐스팅됐고, 카쇼기 역은 김종서, 최수형, 정상윤이 소화할 예정이다. 탄탄한 연기력과 뛰어난 가창력을 겸비한 배우들이 선보일 `위윌락유` 속 모든 것이 통제된 미래의 세계가 어떤 모습일지 기대감을 높인다.킬러퀸은 한때 지구라 불렸던 행성 아이플래닛의 무자비한 지배자로, 전세계적인 기업이자 모든 라이브 음악의 진압의 원인이 되는 글로벌소프트의 책임자다. 킬러퀸은 권력에 미쳐있으며, 냉정할 정도로 굳센 인물이다.또 카쇼기는 킬러퀸의 수하로 모든 독창적이거나 창의적인 음악적 생각들을 없애고, 보헤미안의 뒤를 쫓는 일을 한다. 그에게 잡히면 `라이의 7개 바다(Seven Seas of Rhye)를 건너 잊혀진 시대로 보내진다.공개된 콘셉트 포토에서 `킬러퀸` 역의 서문탁과 김나윤은 레오파드 패턴의 의상과 강렬한 스모키 메이크업으로 시선을 사로잡는다. 또 그의 수하 `카쇼기` 역의 김종서, 최수형, 정상윤은 딱 떨어지는 수트핏에 선글라스, 그리고 독특한 메이크업으로 카쇼기의 냉정함을 엿볼 수 있다.`위윌락유(We Will Rock You)`는 영국의 각본가 벤 엘튼이 시나리오를 만들고 2002년도에 런던에서 초연했다. 세계 순회 투어 17개국에서 1,500만명 이상이 관람한 대형 뮤지컬이다. 해외에서 호응을 얻은 뮤지컬인 만큼 국내에서 새롭게 캐스팅된 배우들이 어떻게 한국의 `위윌락유`를 재현해 낼지 관심이 크다.12월에 막을 올릴 한국에서의 `위윌락유(We Will Rock You)`는 잠실 종합운동장 문화광장에 위치한 `위윌락유` 전용 공연장인 로열씨어터에서 공연 예정이다. `위윌락유`만을 위한 전용 무대시설 등이 공연을 더욱 풍성하게 만들어줄 것으로 기대된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지