ANS 주니어 올리, 핼러윈 맞이 `잔혹동화` 커버…눈물 젖은 신데렐라 변신

ANS 주니어 올리가 색다른 `잔혹동화`를 선보였다.ANS엔터테인먼트 소속 올리는 지난 30일 오후, 공식 유튜브 채널에 아이유의 `잔혹동화` 커버 영상을 공개했다.이번 영상은 핼러윈을 맞아 특별히 준비한 커버 콘텐츠로, 올리가 직접 `잔혹동화` 속 신데렐라로 변신했다. 올리는 밝은 금발과 하늘색의 드레스 등으로 신데렐라를 완벽하게 표현했다. 여기에 금색 눈물 분장으로 핼러윈 느낌을 더했다.뿐만 아니라 올리는 자신만의 청아한 음색으로 `잔혹동화`를 색다르게 커버했다. 원곡자 아이유와는 다른 느낌으로 `잔혹동화`를 새롭게 재탄생 시킨 것. 특히 그는 곡의 후반부, `Nothing lasts forever Nothing really matters`라는 파트에서 시원한 고음을 뽐내기도 했다.ANS엔터테인먼트는 "올리의 음색과도 잘 맞고, 핼러윈과도 어울리는 `잔혹동화`를 보여드릴 수 있어 기쁘다"며 "올리의 `잔혹동화`에도 많은 사랑 부탁드린다"고 전했다.올해 17살인 올리는 ANS엔터테인먼트에서 정식 데뷔를 앞둔 솔로 가수다. 이국적인 외모와 어울리는 감미로운 음색을 가진 가수로 뛰어난 재능을 지닌 아티스트라는 귀띔이다.한편, 올리는 지난 10월 5일 프리 데뷔곡 `Need You Now`를 발표하고 대중들과 먼저 인사를 나눈 바 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr