신한금융투자 "연준, 내년 상반기까지 금리 동결 가능성 우세"

신한금융투자는 31일 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 10월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 0.25%포인트 인하한 데에 대해 "보험성 금리 인하가 마무리됐다"며 "경기와 물가전망을 고려할 때 내년 상반기까지 연방기금 목표금리는 동결될 가능성이 우세하다"고 예상했다.윤창용 신한금융투자 연구원은 "연준은 보험성 기준금리 인하를 이번으로 마무리할 방침"이라며 "다만, 파월 의장이 완화적 통화기조 유지 필요성을 강조해 시장은 통화정책 방향을 여전히 비둘기파적으로 인식했다"고 설명했다.성명서 문구에서 기업투자와 수출이 `약화되고 있다(have weaken)`는 표현이 `약화됐다(remain weak)`라고 수정된 부분과 `경기 확장을 위해 적절하게 행동하겠다(will act as appropriate to sustain the expansion)’라는 표현이 삭제되고 `연방기금금리 목표 범위의 적절한 경로를 평가하겠다(it assesses the appropriate path of the target range for the federal funds rate)`라는 문구가 삽입된 데 따른 분석이다.이에 따라 윤 연구원은 "연준이 7월 이후 3차례 연속으로 한 보험성 인하를 마무리짓고 관망 모드에 들어가겠다는 의지"라며 "경기와 물가전망을 고려할 때 내년 상반기까지 금리가 동결될 가능성이 우세하다"고 예상했다.박해린기자 hlpark@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지