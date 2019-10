[Macro Review/ KT (26,550 -0.19%) B 경제분석 임혜윤]★ 10월 FOMC: Current stance is appropriate■ 연준, 3차례 연속 금리 인하. Insurance cut 종료- 기준금리 1.50~1.75%로 25bp 인하- 성명서 문구 삭제와 기자회견 통해 이번 보험성 인하 종료를 시사- 성명서에서 추가 금리인하를 암시했던 'will act as appropriate' 삭제■ 파월 기자회견: between hawkish and dovish- 보험성 인하 종료 시그널과 동시에 향후 여건에 따라 추가 인하에 나설 가능성을 열어둠- 경제지표와 대외여건에 따른 대응(wait-and-see, data-dependent) 시사■ 내년 상반기 중 추가 금리 인하 전망- 올해 금리 인하를 야기한 환경 지속 & 미국 경기둔화 압력 확대- 2020년 연준 2차례 금리 인하 전망 유지