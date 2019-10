신한카드, `하우투리브 장성규 with 신한카드` 행사 개최

한국경제TV 핫뉴스

신한카드가 ‘하우투리브(HOW TO LIVE) 장성규 with 신한카드’를 11월 6일 서울 용산구 블루스퀘어 아이마켓홀에서 개최한다.하우투리브 행사는 2030세대가 선호하는 인플루언서와 신한카드가 함께 신한카드의 결제 플랫폼 신한페이판(PayFAN)의 슬로건인 하우 투 리브(HOW TO LIVE)에 따라 일상을 살아가는 모습을 브이로그(V-log) 영상으로 공유하고 오프라인 팬 미팅을 통해 팬들과 소통하는 온-오프라인 통합 프로그램이다.이번 하우투리브 행사를 통해 데뷔 후 첫 팬 미팅을 갖는 장성규는 평소 방송에서 보지 못했던 일상 속 진솔한 모습을 보여 줄 예정이다.특히 본인의 애장품 증정 이벤트, 즉석 고민 상담 등을 통해 현장을 찾은 팬들과의 적극적인 소통에 나선다.한편 신한카드 직원들이 장성규에게 추천한 ‘신한카드 에어원(Air One)’ 카드도 소개한다. ‘신한카드 에어원’은 대한항공 1천원당 기본 1마일 적립, 면세점 및 해외 이용 금액에 대해선 2배가 적립되는 항공 마일리지 특화 상품이다.장성규의 다양한 매력을 직접 확인할 수 있는 하우투리브 행사는 인터파크 티켓을 통해 예매 가능하며, 신한카드로 예매시 전 좌석 30% 할인 혜택을 제공한다.신한카드 관계자는 “앞으로도 젊은 세대 고객의 만족도를 높일 수 있는 프로그램을 다양하게 소개할 것”이라고 전했다.김보미기자 bm0626@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지