◆…사진=CJ올리브네트웍스 제공

CJ올리브네트웍스 IT사업부문(대표 이경배)의 통합 멤버십 CJ ONE이 'VIP 투어 하이, 상하이!' 이벤트를 연다고 29일 밝혔다.'VIP 투어 하이, 상하이!' 이벤트는 한 해 동안 CJ ONE VIP 회원들의 사랑에 보답하기 위해 마련한 것으로 작년 일본 아오모리 투어에 이어 올해는 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념 상해 역사문화기행 투어를 준비했다.이번 이벤트는 내달 10일까지 VIP 회원을 대상으로 진행한다. 이벤트 기간 내에 2개 이상의 CJ 브랜드에서 CJ ONE 포인트를 적립 또는 사용하고 CJ ONE앱 이벤트 페이지에 여행을 가야 하는 사연과 여행 후기를 남길 SNS 주소를 댓글로 남긴 11명을 추첨해 동반인 포함 22명을 투어에 초대한다. CJ ONE은 VIP회원 외에도 일반 회원 중 해당 이벤트를 공유하는 1명(1인 2매)을 추가로 선정해 상해 여행에 함께 할 수 있는 행운을 선사한다.이번 투어는 중국 상해 역사문화기행 콘셉에 맞춰 상해 임시정부청사, 상해 옛거리 등 역사와 중국 문화를 체험할 수 있는 2박3일의 패키지 여행으로 구성했다. CJ ONE 관계자는 “대한민국 임시정부 수립 100주년을 맞아 그 의미를 담은 특별한 투어를 준비했다”며 “앞으로도 CJ ONE VIP이상 회원만을 위한 혜택 제공을 위해 더욱 힘쓸 것”이라고 말했다.한편 CJ ONE VIP는 전년도 기준으로 CJ 브랜드 4개 이상 이용, 구매횟수 20회 이상, 구매금액 50만원 이상인 회원을 대상으로 VIP 전용 쿠폰 및 할인 혜택부터 원데이클래스, 공연전시 무료 초청, 국내외 패키지 투어 초청 등 VIP만을 위한 혜택을 제공한다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com