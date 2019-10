10/29일 하나금융투자 주식시황/파생 김용구[시황저격] 2020년 주식시장 전망 포트폴리오 전략: 결정적 순간(Moment of Truth)* 2020년 국내증시 괄목상대를 견인할 세가지 결정적 순간을 주시할 필요. 첫째, 임기말 트럼프 재정/무역정책 변화 가능성, Fed B/S 확대, 스웨덴 경기 모멘텀과 독일 자동차 매출수정비율 개선이 암시하는 유로존 매크로 바닥통과 기대 등은 2020년 강달러 압력의 피크아웃 가능성을 역설. 미국 환류에 집중했던 글로벌 유동성의 재순환을 기대하는 이유. 둘째, 적극적 통화완화, 선택적 소비부양, 확장적 재정투자의 중국 Policy-mix 전면화는 글로벌 매크로 환경의 순환적 회복과 맞물려 중국 실물경기의 2020년 1분기께 바닥통과로 구체화될 전망. 셋째, 2018~2019년 와해적 상황변화를 경험했던 EM Carry-trade 환경은 2020년을 기점으로 부활 시도에 나설 것으로 판단. 과매도 EM/한국증시 괄목상대 행보가 본격화된단 의미* 2018년 이래로의 한국 수출/실적 동반부진 환경은 2020년을 기점으로 순환적 회복에 나설 전망. 네 가지 상황변화 여지를 주목할 필요. 첫째, 1) 중국이 중심에 선 정책 모멘텀, 2) 여전한 디플레 우려, 3) 통화정책과 소비경기에서 재정정책과 투자경기로 매크로 주도권 변화 등은 KOSDAQ으로 표방되는 중소형/성장/내수/알파 플 레이 (32,500 0.00%) 대비 KOSPI 대형/가치/수출/베타 플 레이 의 상대우위로 구체화. 둘째, 2019년 대장주였던 반도체(IT)의 리더쉽은 2020년에도 그 명맥이 지속될 전망. 단, 역사적 고점에 달한 시장 대비 반도체 상대밸류 환경은, 1) 실적 가시성에 비례한 계단식 주가상승(P/E↓), 2) 글로벌 기술투자 트렌드 변화에 편승, 3) IT 내 키높이 맞추기격 순환매로의 IT 접근전략 변화 가능성을 역설. 셋째, 2020년은 미중 양국이 대규모 재정적자 대열에 마주서는 원년으로 기록될 것. 이는, IT/소비재에서 구리 민감 산업재/중공업 밸류체인으로의 국내외 증시 주도권 이동 가능성을 암시. 조선/기계/철강/해외건설 관련주의 십시일반을 2020년 포트폴리오 전략의 중추로 판단하는 이유. 넷째, 2020년 중국 소강사회 안착은 패션/소비자서비스/화장품/유통 등이 중심에선 차이나 인바운드 소비재의 전술적 유용성을 지지(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인 득하였음)