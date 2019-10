10/28일 하나금융투자 전략 이재만[2020년 주식시장 전망과 전략] 이제 우리가 간다[Market cap No.1] 2020년 S&P500지수 기대수익률 10%* 미국 증시에서 시가총액 1등 산업이 변할 가능성 낮음* 연준 단기채 매입과 주요국 재정지출 확대 가능성으로 시중 금리의 추세적인 하락에 투자자들의 합리적 의심* 미국 증시, 금리 하락을 기반으로 한 PER 리 레이 (32,800 +0.31%) 팅 어려움. 이익증가율 추정치가 기대수익률(EPS 증가율 전망치 10%)* 미국 10년물 국채금리가 상승 전환 국면: 러셀 (2,240 +2.05%) 2000지수, 신흥 (9,340 0.00%) 국지수. 섹터는 (Non us) Tech, 산업재, 경기소비재 부각[Tech] 2020년 주도주* 미국 Tech 섹터 고마진 유지, Overvalue 논란 시기상조* 애플을 중심으로 Tech 섹터 내 하드웨어 업종 매출 증가율 개선 전망. 밸류체인 범위를 감안 시 국내 Tech 매출 변화에 긍정적* 2012년 이후 최장 기간 동안 진행된 삼성전자 (51,300 +0.79%) CAPEX 확대 가능. 국내 삼성전자 SK하이닉스 (83,200 +0.36%) 제외한 Tech 섹터 매출 개선 예상* 반도체가 주도주 역할을 하겠지만, 순차적으로 반도체소재/전자장비/반도체장비도 부각 예상[Investment Profit] 2020년 기업 IP가 중요* 국내 증시 PER은 하락하고 PBR은 상승해야 함* 기업 투자이익(Investment profit=[ROIC-WACC]*CAPEX)증감 여부는 밸류에이션과 주가수익률에 영향* 투자이익 개선 시 PER 하락, PBR 상승. 2009년 이후 주가수익률도 악화 기업 대비 꾸준히 아웃퍼폼* 투자이익 개선 업종: 반도체, IT하드웨어, 자동차, 건설, 조선, 운송, 호텔/레저, 미디어[Chaser] 2020년 코스피 기대수익률 15%* 극단적 이익추정치 하향 조정 이후 다음 년도는 상향 조정* 국내 증시 이익추정치 상향/하향 조정 여부와 정도는 모두 Tech 섹터에 의해서 결정* 2020년 Tech 섹터 이익추정치는 상향 조정 가능. Tech와 이익 추정치가 동반 상향되는 섹터는 씨클리컬과 경기소비재* 주요 섹터별 기여 수익률을 합산 시 코스피 기대수익률은 15%. 2020년 코스피 예상 상단 2,450p. 예상 하단 2,000p