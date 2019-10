트럼프 "알바그다디, 자살 조끼로 스스로 목숨 끊었다"

한국경제TV 핫뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 수니파 극단주의 무장조직 `이슬람국가`(IS) 수괴인 아부 바크르 알바그다디가 사망했다고 공식 발표했다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 발표한 성명을 통해 이같이 밝혔다.로이터통신 등에 따르면 시리아 이들립 지역에서 이뤄진 이번 작전을 위해 트럼프 대통령은 미군 특수부대를 투입했으며, 알바그다디는 자살조끼를 이용해 스스로 목숨을 끊었다고 설명했다.그는 자신이 마이크 펜스 부통령, 마크 에스퍼 국방장관 등과 함께 이번 작전을 지켜봤으며, 알바그다디가 `개처럼, 겁쟁이처럼` 사망했다고 전했다.작전 후 테스트 결과 사망자의 신원이 알바그다디로 확인됐다고 말했다.트럼프 대통령은 또 알바그다디의 많은 동료가 이번 작전 과정에서 사망했지만, 미군 사상자는 없다고 말했다.작전에 도움을 준 러시아, 시리아, 터키와 이라크의 지원에 감사하다는 뜻도 밝혔다.트럼프 대통령은 "오늘은 미국이 남아있는 IS 테러리스트를 계속 추적할 것임을 상기시켜 준다"고 말했다.앞서 외신들은 미군이 트럼프 대통령의 승인 아래 26일 알바그다디를 겨냥해 시리아 이들립 지역에 대한 공습을 비밀리에 전개했다고 보도했다.트럼프 대통령은 26일 밤 자신의 트위터에 "아주 큰 일이 방금 일어났다!"고 적었고, 백악관은 트럼프 대통령이 27일 오전 9시(한국시간 27일 밤 10시) 중대 성명을 발표한다고 공지했다.알바그다디는 2014년 6월 이라크 모술에서 IS 수립을 선포한 인물로, 서방 정보당국은 5년 동안 그의 소재를 추적해왔다.특히 미국은 알바그다디에게 9·11 테러를 주도한 알카에다의 오사마 빈라덴과 같은 2천500만달러(한화 약 290억원)의 현상금을 내걸고 그를 쫓아왔다.미군 주도 연합군이 IS 소탕을 위해 뒤쫓는 가운데 그동안 알바그다디의 사망설이 수차례 보도됐지만 매번 오보로 확인됐다.트럼프 대통령은 지난 3월 시리아와 이라크에서 IS의 모든 점령지역을 해방시켰다고 승리를 선언했지만 이후에도 국지전은 이어져 왔다.이런 가운데 트럼프 대통령이 최근 북부 시리아에서 미군 철수를 공식화하자 시리아에 갇혀있는 IS 전사 일부가 탈출하는 등 IS가 재개할 수 있다는 우려가 제기되며 트럼프 대통령이 궁지에 몰리기도 했다.김주리기자 yuffie5@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지