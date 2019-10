한국경제TV 핫뉴스

사보텐 경방 타임스퀘어점이 오는 10월 26일, 리뉴얼 정식 오픈을 앞두고 있다. 사보텐이 자신 있게 선보이는 사보텐 경방 타임스퀘어점은 최초의 `The New Red` 매장이다. `The New Red` 매장은 기존보다 다양한 메뉴 구성과 색다른 인테리어로 소비자들의 마음을 저격할 것이라는 게 업체 측의 설명이다.리뉴얼된 경방 타임스퀘어점은 매장 외부와 내부 공간 두 가지가 조화를 이루어 사보텐 브랜드만의 차별화된 분위기를 연출한다. 사보텐만의 아이덴티티인 `192시간 돈육 숙성`에서 착안해, 숙성고라는 모티브로 매장 공간이 디자인되었다. 이런 컨셉은 돈카츠를 즐기는 고객들에게 즐거운 경험을 선사한다. 숙성고의 이미지를 단순화, 상징화하여 감각적이고 세련되게 인식되도록 디자인했으며, 매장 외부에서 내부로 들어갈 때 반복되는 격자의 선반을 배치해 숙성고로 빨려 들어가는 느낌을 받을 수 있다.또한 돈카츠의 조리 과정과 쉐프의 다이나믹한 퍼포먼스를 볼 수 있는 오픈 주방이 고객들과 정면으로 마주하고 있어 돈카츠를 사랑하는 고객들에게 흥미로운 경험을 선사한다. 천장에는 튀김에서 느껴지는 청각적 감각이 시각적 즐거움으로 전달될 수 있도록 유희의 오브제가 설치되어 있어 매장의 고급스러움을 더했다.환대와 감사의 영역인 카운터는 본연의 목적을 살리기 위해 위치와 디자인까지 세심하게 디자인되어 있다. 이는 고객이 계산 후 퇴장하는 마지막 순간까지 신경 쓰는 사보텐의 정성을 느낄 수 있다.새로운 감각의 인테리어 디자인을 선보인 사보텐 관계자는 "공간디자인이 브랜드의 모든 것은 아니지만, 맛이라는 감각은 기타 다른 감각이 함께 할 때 비로소 극대화될 수 있으며 공간은 그 부분에 지대한 역할을 한다. 식사를 마치고 매장을 나선 후에도 사보텐의 정성이 기억될 수 있다면 좋겠다"고 전했다.사보텐 경방 타임스퀘어점은 2009년 10월에 오픈한 이래로 10년간 소비자들의 사랑을 듬뿍 받아왔고, 이에 감사하는 마음을 담아 `고객 감사 10주년 이벤트`를 개최한다고 밝혔다.`고객 감사 10주년 이벤트`에서는 매장 방문 고객을 대상으로 돈카츠 소스 1000병을 선착순으로 제공한다. 또한 `꽝 없는 스크래치 쿠폰`을 통해 씨푸드카츠 정식, 비프함박카츠 정식, 유린기카츠 정식, 코돈부르카츠 정식, 카레고로케, 카레소스, 탄산음료 등 다양한 경품을 받을 수 있으며, 유아 동반 고객에게 예쁜 풍선을 증정하여 아름다운 추억도 선물할 예정이다.한편, 사보텐은 50년 이상 국민들에게 사랑 받아온 돈카츠 전문 브랜드다. 수십 년간 엄선된 국내 돈육 및 식자재만 사용하며 품격 높은 양질의 메뉴들을 꾸준히 선보여 명실상부한 인지도를 쌓고 있다.사보텐 돈카츠 맛의 비밀은 품질 좋은 빵가루와 신선한 전용 튀김류, 풍미가 좋은 소스, 그리고 최상의 돈육 품질에 있다. 특히 192시간의 돈육 숙성 시간은 사보텐만의 아이덴티티로 잘 알려져 있다.