◆… N서울타워, 'LOVE MYSELF' 캠페인 라이팅 사진=CJ푸드빌 제공







도심 속 로맨틱 아일랜드 N서울타워가 방탄소년단 · 빅히트엔터테인먼트 · 유니세프한국위원회와 함께하는 'LOVE MYSELF' 캠페인 2주년 축하 의미로 '라이팅 이벤트'를 실시한다고 25일 밝혔다.N서울타워는 'LOVE MYSELF 2주년 FESTA'가 열리는 오는 26일부터 29일까지 7시부터 한 시간마다 파란색과 보라색으로 교차 점등할 예정이다.파란색은 유니세프를 상징하는 색이며 보라색은 'LOVE MYSELF' 캠페인의 파트너 방탄소년단을 대표하는 색이다. 서울 중심에서 두 가지 색 조명을 점등해 아동·청소년 폭력 근절을 향한 세상을 염원한다.'LOVE MYSELF' 캠페인은 지난 2017년 11월 1일 방탄소년단·빅히트엔터테인먼트와 유니세프가 아동·청소년 폭력 근절 캠페인 '#ENDviolence'를 지원하는 협약을 맺고 2년 동안 전개한 캠페인이다.방탄소년단은 26일, 27일, 29일에 잠실 올림픽 주경기장에서 서울 파이널 콘서트 'Love Yourself: Speak Yourself'를 실시한다.CJ푸드빌 관계자는 “LOVE MYSELF 캠페인 2주년을 축하하며 두 가지 색의 라이팅 이벤트를 진행한다”며 “모든 아동과 청소년들이 폭력에서 자유로운 세상이 오길 바란다”고 말했다.CJ푸드빌은 뚜레쥬르, 빕스 등의 외식 브랜드를 운영하고 있으며 서울, 부산의 랜드마크 N서울타워, 부산타워도 함께 운영하고 있다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com