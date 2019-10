`혈액암 완치` 허지웅, "연상의 운동녀와 결혼하고파"

한국경제TV 핫뉴스

엄홍길, 이봉원, 허지웅, 한보름이 `라디오스타`에 출연해 히말라야보다 높은 `웃음 산`을 정복했다. 이들은 각자 인생의 갖은 산을 넘었던 과정을 솔직하게 전하면서 재미와 가슴 찡한 감동을 동시에 선사했다. 이 가운데 이번 방송은 최고 시청률 6.0%를 기록한 것은 물론 2049 시청률(수도권 기준) 역시 수요일 전체 예능 프로그램 중 1위에 올라 의미를 더했다.지난 23일 방송된 MBC `라디오스타`(기획 김구산 / 연출 최행호, 김지우)는 `산을 넘는 녀석들` 특집으로 산악인 엄홍길을 비롯해 이봉원, 허지웅, 한보름이 출연해 입담을 과시했다.이날 스페셜 MC로 육중완이 함께했다. 육중완은 "고정이라는 산을 넘으려고 나왔다. 가능할지는 모르겠다. 일단 비주얼은 대유잼"이라며 시작부터 고정을 노리는 시선 강탈로 웃음을 선사했다.세계 최초 16좌를 정복한 후 인생의 17좌를 오르고 있다고 근황을 밝힌 엄홍길은 "지난 2010년부터 히말라야 오지 마을에 학교를 짓기 시작해 벌써 15개 학교를 설립했다. 지금도 오르고 싶은 욕망이 있지만, 이제껏 받아준 것만으로도 신에게 감사한 일"이라고 말해 뭉클한 감동을 선사했다.16좌 중에서 엄홍길을 가장 힘들게 했던 산은 `안나푸르나`였다. 세 번째 도전 당시 동료를 잃은 경험이 있는 엄홍길은 네 번째 도전에서 발이 180도 돌아갈 정도로 큰 사고를 당했다고 털어놔 모두를 경악케 했다. 그는 "살아야 한다고 한 발로 기어서 내려갔다. 동료에게 `내 다리를 잘라줘라`고 말하기까지 했다"며 극적인 상황을 전했다. 그러나 엄홍길은 부상을 딛고 일어나 5번째 도전 끝에 등정에 성공했다고 밝혀 감탄을 자아냈다.지난해 12월 혈액암의 일종인 `악성 림프종` 판정을 받은 후, 투병 끝에 생존의 산을 무사히 넘긴 허지웅은 건강한 모습으로 근황을 전했다. 허지웅은 암 선고를 받았던 당시의 생생한 기억에 대해 털어놓았다. 그는 "제 입장에서는 화가 났다. 건강검진도 매년 받아왔는데.. 다리에 힘이 풀려서 벤치에 앉아서 한참을 멍하니 있는데 현실을 믿을 수가 없었다"고 당시를 회상했다.완치 판정을 받은 후 달라진 점으로 허지웅은 "결혼하겠다는 생각을 하고 있다. 너무 외롭게 투병 생활 끝내고 나니까 가족도 만들고, 많이 베푸는 사람이 되어야겠다는 생각이 들더라"며 "다만 아주 어린 여자와 못 만난다. 연상의 운동녀가 있다면 메시지 달라"고 말해 듣는 이들을 폭소케 했다.수도 없는 `사업의 산`을 넘으며 실패의 아이콘으로 떠오른 이봉원은 재치 넘치고 유쾌한 입담을 뽐내 웃음을 선사했다. 이봉원은 현재 아내 박미선과는 주말부부로 지내고 있다고 털어놓았다. 이에 MC 김구라가 "얼마 전 박미선과 통화를 했는데, 만족도가 굉장히 높더라"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.`사업계 마이너스의 손` 이봉원은 이번에는 성공적인 짬뽕집 개업을 꿈꾸며 단골집으로 찾아가 수련을 받았다고 밝혔다. 이봉원은 "한 달간 수련 이후 찾아온 내부시식에서 짬뽕집 어머님과 딸들이 인정해 줬다"며 밝게 웃었다. MC들은 빚의 여부에 대해 언급했고, 이에 이봉원은 "장사를 하면서 빚이 생겼다. 얼마 전 빚을 다 갚았는데 다시 생긴 거다. 빚이 생기니까 더 잘해야겠다는 생각이 들더라"고 전했다.엉뚱한 매력으로 인기몰이 중인 한보름은 귀여운 허세를 고백했다. "오디션을 볼 때 붙기 위해서 허세를 많이 부렸다"고 밝힌 그녀는 "`고백부부`도 원래 다른 역할이었는데, 지금의 역할에 욕심이 있었다. 그래서 제가 말했더니 감독님이 그 캐릭터는 춤을 잘 춰야 한다고 하더라. 그래서 `감독님이 생각하시는 것보다 조금 더 잘 출 수 있다`고 했다"며 캐스팅 비하인드를 설명했다.한보름을 살펴보던 이봉원은 "화면이 훨씬 더 예쁘게 나온다"면서 "어릴 때의 소피 마르소 닮았다"고 칭찬했다. 이어 김구라 역시 "최수지 닮았다"며 칭찬을 이어가 그녀를 기분 좋게 만들었다. 그녀는 방송 내내 엉뚱한 반전 매력을 선보여 시청자들의 눈도장을 찍었다.24일 시청률 조사회사 닐슨 코리아에 따르면 전날 방송된 `라디오스타`는 수도권 기준 1부가 5.1%를, 2부가 4.5%를 기록했고 최고 시청률 역시 6.0%(23:57)를 기록했다. 또한 광고주들의 주요 지표이자 채널 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률(수도권 기준)은 1부가 2.7%를 기록해 수요일 전체 예능 프로그램 중 1위에 올랐다.다음 주 `라디오스타`는 노사연, 인순이, 붐, (여자)아이들 소연이 출연하는 `말 해! YES or NO?` 특집으로 꾸며질 것이 예고돼 기대를 모은다.`혈액암 완치` 허지웅 (사진=MBC)김현경기자 khkkim@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지