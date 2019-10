강다니엘, `COLOR ON SEOUL` 팬미팅 포스터 추가 공개

한국경제TV 핫뉴스

강다니엘이 `COLOR ON SEOUL`의 포스터를 추가 공개했다.강다니엘은 23일 낮 12시 공식 SNS를 통해 오는 11월 23일과 24일 일산 킨텍스에서 열리는 국내 첫 단독 팬미팅 KANG DANIEL FANMEETING `COLOR ON SEOUL` 추가 포스터와 티켓 오픈 공지를 게재했다.추가 공개된 포스터 속 강다니엘은 포근한 순백의 니트 스웨터로 따스한 느낌을 더했고, 오렌지빛이 감도는 헤어와 부드럽게 떨어지는 턱선이 시선을 사로잡는다. 예상치 못한 추가 포스터 공개에 팬들은 폭발적인 반응을 보내고 있으며, 다가오는 팬미팅에 대한 기대를 한껏 끌어올린다.강다니엘의 팬미팅 `COLOR ON SEOUL`은 티켓 예매 사이트 인터파크를 통해 단독으로 오픈되며, 오는 28일 오후 8시에는 공식 팬클럽을 대상으로 팬미팅 선예매를, 30일 오후 8시에는 팬미팅 일반 예매 및 전시 예매가 진행된다. 솔로 데뷔 후 국내에서 열리는 첫 단독 팬미팅인 만큼 벌써부터 치열한 예매 경쟁을 예상케 하고 있다.이번 팬미팅은 공연 외에도 전시, F&B, MD 등 다채로운 즐길 거리가 가득한 `PLAY` 구역이 운영되며, 특히 전시만을 위한 사진 및 영상 촬영을 통해 테크놀로지와 결합한 새로운 방식의 소통 콘텐츠와 풍부한 볼거리 등을 준비 중인 것으로 전해져 팬들의 궁금증과 관심이 쏠리고 있는 상황. 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 가까이서 소통하며 보다 뜻깊은 시간을 가질 예정이다.한편, 낯선 상황 속 새로운 체험을 통해 다채로운 색으로 성장해가는 강다니엘의 모습을 담은 트래블로그 ‘컬러풀 다니엘’의 네 번째 에피소드 쿠알라룸푸르 편은 23일 저녁 6시 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지