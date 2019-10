태연, 정규 2집 ‘Purpose’ 폭넓은 음악 스펙트럼 예고

한국경제TV 핫뉴스

신곡 ‘불티 (Spark)’로 컴백하는 소녀시대 태연이 정규 2집 ‘Purpose’(퍼포즈)로 폭넓은 음악 스펙트럼을 예고, 높은 관심을 얻고 있다.앨범 발매에 앞서 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 정규 2집에 수록된 신곡 분위기를 미리 만날 수 있는 하이라이트 클립을 순차 공개하고 있는 태연은 4번째 ‘Do You Love Me?’(두 유 러브 미?), 5번째 ‘Better Babe’(베터 베이베)의 하이라이트 클립을 공개해, 컴백 기대감을 더욱 고조시키고 있다.신곡 ‘Do You Love Me?’는 재즈 클럽을 연상케 하는 악기 연주와 빈티지한 스트링 사운드가 어우러진 재즈 기반의 발라드 곡으로, 숨겨왔던 사랑을 고백하는 내용의 가사가 인상적이며, ‘Better Babe’는 이별의 슬픔을 태연의 소울 넘치는 보이스로 표현한 블루스 록 장르 곡이다.더불어 태연 정규 2집 ‘Purpose’는 타이틀 곡 ‘불티 (Spark)’를 비롯한 신곡 10곡과 음반에만 추가 수록되는 싱글 발표곡 ‘사계 (Four Seasons)’, ‘Blue’(블루)까지 총 12곡으로 구성되어 있으며, 10월 28일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지