몬스타엑스, 블록버스터급 영화 방불케 하는 역대급 퀄리티 `FIND YOU` 뮤직비디오 선공개

그룹 몬스타엑스(셔누, 원호, 민혁, 기현, 형원, 주헌, 아이엠)가 새 미니앨범의 수록곡 `FIND YOU` 뮤직비디오를 선공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 22일 오후 공식 SNS와 유튜브 채널에 몬스타엑스의 새로운 미니앨범 <`FOLLOW` : FIND YOU>(`팔로우` : 파인드 유)의 수록곡 `FIND YOU` 뮤직비디오를 게재하고 컴백 분위기를 고조시켰다.멤버 형원의 내레이션 "이 모든 게 원래 우리의 운명이었을까?"로 시작된 뮤직비디오 속 몬스타엑스 멤버들은 서로가 서로를 의지하며 행복하고도 유쾌한 시간을 보낸다. 그러나 형원이 예기치 못하게 마주한 불의의 사고, 한순간에 부모님을 모두 잃은 형원은 텅 빈 집에 홀로 남아 슬픔에 빠진다. 깊은 고통 속에서 헤어 나오지 못한 형원을 찾아간 멤버들은 그의 곁을 지키며 외로움을 나누고, 따뜻한 웃음을 선물한다.하지만 끝내 슬픔을 이겨내지 못한 형원은 멤버들을 뒤로한 채 아버지가 남긴 시계를 꺼내게 되고, 깊은 물 속 의문의 세계로 빠져든다. 형원의 부재를 깨달은 몬스타엑스 멤버들은 이로 인해 혼란스러운 슬픔과 맞닥뜨린다. 이후 비가 내리는 어둠 속 형원이 등장, 내레이션 "우리가 운명이라면 다시 만날 수 있겠지"를 들려주며 끝을 맺는다.이번 뮤직비디오를 통해 선보인 신곡 `FIND YOU`는 오는 28일 발표되는 신보 <`FOLLOW` : FIND YOU>의 수록곡으로, 정식 발매를 앞두고 먼저 공개되며 새 앨범에 대한 궁금증을 더욱 높이고 있다.뿐만 아니라 한 편의 영화를 방불케 하는 감각적인 영상미와 압도적인 스케일로 보는 이들의 이목을 단숨에 사로잡은 몬스타엑스는 독보적인 스토리로 곡의 몰입도를 높였다. 더욱이 이번 `FIND YOU` 뮤직비디오는 그간 공개했던 몬스타엑스의 음악과 스토리, 세계관에 밀접하게 연관돼 글로벌 팬들의 뜨거운 관심이 계속되고 있다.이처럼 몬스타엑스는 수록곡임에도 불구하고 역대급 퀄리티의 뮤직비디오로 가요계에 연신 높은 화제성을 이끌고 있다. 특히 컴백 전까지 타이틀곡 `FOLLOW`의 뮤직비디오 티저 영상과 앨범 프리뷰 영상 공개만을 앞두고 있어 새 앨범에 대한 열기는 더욱 뜨거워질 전망이다. 한층 더 업그레이드된 몬스타엑스의 신보에 글로벌 팬들의 기대감이 증폭되고 있다.한편, 몬스타엑스는 오는 28일 새 미니앨범 <`FOLLOW` : FIND YOU>와 타이틀곡 `FOLLOW`를 발표한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지