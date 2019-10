GOT7 영재-뱀뱀, 컴백 열기 달궜다…프롤로그 필름 속 힌트는?

한국경제TV 핫뉴스

GOT7(갓세븐) 영재와 뱀뱀이 프롤로그 필름을 공개하고 컴백 열기를 뜨겁게 달궜다.GOT7은 11월 4일 컴백을 앞두고 의미심장한 프롤로그 필름을 공개 중이다.지난 21일을 시작으로 공식 SNS 채널에 JB, 유겸, 잭슨, 진영의 영상을 업로드한데 이어 23일 0시부터 영재와 뱀뱀의 프롤로그 필름을 게재했다.영재는 펜촉에 묻은 초록색 잉크를 유리잔에 떨어뜨려 신비로운 분위기와 묘한 긴장감을 동시에 전달했다.뱀뱀은 영재가 남긴 펜으로 폴라로이드 위에 `You Calling My Name`이라는 문구를 적어 눈길을 끌었다.이처럼 폴라로이드와 초록색 빛 등 공통된 오브제가 지속적으로 등장해 그 의미에 대한 많은 추측을 낳고 있다.이제 마지막 프롤로그 필름만 남겨둔 가운데, 일곱 번째 주인공 마크 영상에 대한 호기심이 최고조에 달했다.지금까지 등장한 힌트에 대한 해답이 담겨있을지 아니면 또 다른 강력한 힌트가 등장할지 궁금증을 자극한다.한편, GOT7은 11월 4일 오후 6시에 새 앨범으로 컴백한다.전작인 `SPINNING TOP : BETWEEN SECURITY & INSECURITY`(스피닝 탑 : 비트윈 시큐리티 & 인시큐리티) 이후 6개월 만의 귀환이다.GOT7이 과연 이번 앨범을 통해 2019년 하반기를 화려하게 장식할 수 있을지 기대가 모아진다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지