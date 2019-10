독일 캐리어 스트라틱(Stratic), `레더앤모어`, `파라렐` 신상 모델 선보여

한국경제TV 핫뉴스

독일 브랜드 스트라틱(Stratic)의 신상품 하드캐리어 라인 레더앤모어(LEATHER&MORE)와 파라렐(PARALLEL) 모델을 선보였다.이번에 선보인 LEATHER & MORE (레더앤모어)는 세련된 컬러와 고급스러운 가죽 디자인 매칭이 돋보이는 패셔너블 캐리어다.일본에서 주최하는 디자인 상인, GOOD DESIGN AWRAD 우승 제품으로 뛰어난 디자인을 인정 받은 바 있다. Makrolon의 폴리카보네이트 기술로 한 층 더 우수한 견고함을 선보이며, 이미 일본에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 제품이다.LEATHER & MORE (레더앤모어)는 골드와 브라운의 중간 빛을 띠는 샴페인, 그린, 블랙, 화이트 네 가지의 고급스런 컬러로 국내에서 만나볼 수 있다. 사이즈는 20인치, 25인치, 29인치 세 가지 사이즈가 출시되어 선택의 폭이 넓다. 기내용 20인치 사이즈는 다른 사이즈와 달리, 전면 포켓이 오픈 되는 모델로 제품의 기능성을 더하여 비즈니스 출장이 잦는 직장인들에게 유용하다.또 다른 모델인 실용주의 캐리어 PARALLEL 라인은 여행에 최적화된 캐리어다. 스트라틱과 함께하는 여행이 더욱 편리해지길 바라는 마음에서 제작되었다. 넓은 수납공간과 튼튼한 티타늄 스틱으로 이루어진 것이 특징이며, 무소음 Silent 휠 장착으로 여행의 피로감은 줄이고 제품의 기능은 업그레이드 되었다.뿐만 아니라, 지퍼 덮개 구성으로 내부로 유입되는 수분이 스며들지 못하도록 차단하고, 2차 지퍼 방수를 통하여 우천시에도 안전하게 여행할 수 있도록 설계된 제품이다.다크블루와 블랙 두 가지의 세련된 컬러에 20인치, 25인치, 29인치 세 가지 사이즈를 선택할 수 있어 LEATHER & MORE 와 동일하게 구성되어 있다.스트라틱코리아는 "캐리어의 기본적인 기능에서 나아가 여행 중 최대한의 편안함을 느낄 수 있도록 제품을 차별화하는 것이 스트라틱만의 장점이다. 특히 이번 하드캐리어는 디자인은 물론, 출시 전부터 관심이 많았던 만큼 출시 이후가 매우 기대된다. 향후, 2020년에는 스트라틱코리아만의 독보적인 하드 캐리어 모델이 공개될 예정이다."라고 전했다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지