에이스, 분위기 압도하는 매력적인 퍼포먼스 예고

그룹 에이스(A.C.E)가 강렬한 존재감을 드러낼 예정이다.에이스는 지난 21일부터 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 ‘UNDER COVER : THE MAD SQUAD’(언더 커버 : 더 매드 스쿼드)의 트랙리스트와 인트로 커밍순 티저를 순차 공개했다.공개된 트랙리스트 속엔 ‘Intro : escape’(인트로 : 이스케이프)를 비롯해 타이틀 ‘삐딱선(SAVAGE)’(새비지), ‘Slow Dive’(슬로우 다이브), ‘나쁜 말’, ‘Holiday’(홀리데이), ‘Take Me Higher’(테이크 미 하이어)까지 총 6개의 트랙이 담겨 알찬 구성을 자랑한다.뿐만 아니라 에이스는 커밍순 티저로 전에 없던 콘셉트까지 예고하고 있다. 유명 안무가 리아킴과 함께 에이스는 귀를 사로잡는 비트는 물론, 임팩트 강한 퍼포먼스를 선보이며 보는 이들의 시선도 단숨에 사로잡고 있다.정의로운 괴짜들의 이야기를 담은 ‘삐딱선(SAVAGE)’으로 돌아올 에이스는 컴백에 앞서 리아킴과 원밀리언 댄스 스튜디오, 킨자즈 그룹 소속 세계적인 한국계 미국인 안무가 마이크 송이 함께했다는 소식만으로 컴백에 대한 기대치를 높인 바 있다.컴백 준비에 박차를 가하고 있는 에이스의 ‘UNDER COVER : THE MAD SQUAD’는 오는 29일 발매되며, 같은 날 오후 프레스, 팬 쇼케이스도 진행된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지