유빈, 윤미래 피처링 곡 `무성영화`로 컴백…색다른 시너지 예고

유빈이 윤미래가 피처링한 신곡 `무성영화`로 컴백한다.가요계 독보적 존재감을 자랑하는 윤미래와 걸크러쉬 이미지로 대표되는 유빈이 만나 색다른 시너지를 완성했다.JYP엔터테인먼트는 22일 0시 공식 SNS 채널에 유빈의 새 앨범 `Start of the End`(스타트 오브 디 엔드)의 트랙리스트 이미지를 공개하고 이 같은 사실을 알렸다.새 앨범명을 비롯해 타이틀곡 `무성영화`와 수록곡 `Not Yours`(낫 유어스)의 크레디트를 공개했다.유빈은 타이틀곡의 작사와 작곡에 참여하고, `Not Yours`의 작사를 맡으며 `싱어송라이터`의 면모를 과시했다.신곡 `무성영화`는 빈티지, 레트로 감성이 돋보이는 로파이 힙합 곡이다.트랙리스트에는 `무성영화`의 테마를 의미하는 `We did not say anything`라는 문구가 반전되어 담겨 곡 분위기를 기대케 했다.22일 함께 공개된 흑백 티저 이미지에서 유빈은 담담한 눈빛을 발산하며 빈티지한 가을 느낌을 풍겼다.한편, 유빈은 세 번째 솔로 앨범에 대한 티징 콘텐츠들을 순차적으로 공개하고 오는 10월 말 컴백한다.2018년 11월 두 번째 솔로 디지털 앨범 `#TUSM`과 타이틀곡 `Thank U Soooo Much` 발매 이후 약 1년 만에 신곡 `무성영화`를 선보인다.