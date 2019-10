영재, 22일 새 미니앨범 `O, on(온앤온)` 발표

한국경제TV 핫뉴스

가수 영재가 새 미니앨범 `O, on(온앤온)`으로 컴백한다.영재는 22일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 타이틀곡 `Forever Love`를 포함한 두 번째 미니앨범 `O, on(온앤온)`을 공개하며, 본격적인 솔로 활동에 돌입한다.타이틀곡 `Forever Love`는 강렬한 비트 속 영원한 사랑을 노래하는 세레나데로, 긴 터널 끝에 만난 밝은 빛처럼 어둡던 마음을 환히 밝혀준 `너`라는 특별한 존재에 대해 이야기한다.청량감을 주는 록사운드의 기타 리프와 EDM 비트가 어우러진 곡으로, 한층 세련되고 파워풀해진 영재의 모습에서 이전과는 다른 새로운 매력을 느낄 수 있다.이외에도 영재가 직접 작사, 작곡한 자작곡 2곡이 수록됐다.EDM 댄스 장르를 기반으로 영재의 감각적인 보컬과 캐치한 멜로디가 조화를 이룬 `Feel it with this`, 순수했던 시절 꿈과 희망을 그렸던 시간들을 영재의 달콤한 보이스로 노래한 `너와 나의 이야기` 등 진정성 있는 영재 본인의 이야기를 담아 완성도를 높였다.또 `너와 나의 이야기`에는 Mnet `고등래퍼3`를 통해 랩 실력을 인정받은 래퍼 PLUMA가 피처링으로 참여해 영재와 시너지를 이룰 전망이다.음원과 함께 공개되는 `Forever Love` 뮤직비디오는 쟈니브로스의 이사강 감독이 연출을 맡아 감각적이고 세련된 영상미로, 솔로 아티스트 영재의 새로운 매력과 파워풀하고 강렬한 퍼포먼스를 잘 담아냈다.영재의 새 미니앨범 `O, on(온앤온)`은 한계 없는 솔로 아티스트로서의 무한한 가능성을 녹여냈다.특히 2012년 보이그룹 B.A.P로 데뷔해 2019년 솔로 아티스트로 본격 출사표를 던진 영재는 신곡 `Forever Love`로 한층 강렬한 퍼포먼스를 선보일 예정이다.한편, 영재는 22일 오후 6시 새 미니앨범 `O, on(온앤온)`을 발표, SBS MTV 음악 프로그램 `더 쇼`에서 타이틀곡 `Forever Love` 무대를 최초 공개한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지