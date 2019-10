에일리, 급이 다른 전국투어 ‘I AM : RE-BORN’ 예고…21일 티켓 오픈

한국경제TV 핫뉴스

가수 에일리가 전국에 퍼질 ‘에일리표 감성’을 예고하고 있다.21일 오후 7시 티켓예매처 인터파크를 통해 에일리의 전국투어 콘서트 ‘I AM : RE-BORN’(아이 엠 : 리-본) 티켓이 오픈된다.에일리는 ‘I AM : RE-BORN’으로 전국 팬들에게 수많은 히트곡과 숨은 명곡 등을 대방출하는 것은 물론, 화려한 볼거리와 무대 구성으로 완성도 높은 콘서트를 선보일 예정이다.특히 로켓쓰리엔터테인먼트로 옮긴 후 처음 진행하는 단독 콘서트인 만큼 에일리는 대중의 마음 속 깊이 스며들 그만의 노래까지 선물하며 새롭게 시작하는 첫 발을 팬들과 함께 내딛을 계획이다.다양한 셋 리스트 외에도 에일리는 가까이에서 팬들과의 소통도 놓치지 않으며 믿고 보는 공연의 정석을 예고, 예비 관객들을 만날 준비에 박차를 가하고 있다.치열한 티켓 전쟁이 이루어질 에일리의 ‘I AM : RE-BORN’은 오는 12월 7일 인천문화예술회관을 시작으로 12월 14일 광주 김대중다목적홀, 12월 24일 수원 문화의전당, 12월 25일 대구 오디토리움, 12월 28일 성남아트센터, 12월 31일 대전컨벤션센터, 1월 5일 부산 KBS홀에서 열린다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지