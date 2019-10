M2 `투모로우바이투게더 웰컴백쇼` 21일 생방송…신곡 최초 공개

한국경제TV 핫뉴스

Mnet M2 `TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet`(이하 `투모로우바이투게더 웰컴백쇼`)가 베일을 벗는다.Mnet은 `투모로우바이투게더 웰컴백쇼`를 21일 오후 7시, Mnet과 M2 디지털 채널을 통해 전 세계에 동시 생방송한다.이날 투모로우바이투게더는 첫 정규 앨범 `꿈의 장: MAGIC`의 타이틀곡 `9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)`를 최초로 공개할 예정. 또한 `New Rules`를 비롯해 `Angel Or Devil`, `20cm` 등 이번 앨범의 수록곡 무대도 함께 선보인다.M2와 투모로우바이투게더가 준비한 스페셜 스테이지는 이뿐만이 아니다. 첫 정규 앨범을 발표하는 소감부터, 수록곡 `Angel Or Devil`에서 착안한 Q&A도 준비하고 있다는 귀띔. 여기에 멤버들의 팀워크를 알아볼 수 있는 특별 미션도 `투모로우바이투게더 웰컴백쇼`에서 만나볼 수 있을 전망이다.`투모로우바이투게더가 MOA(팬덤 명)와 만나, 새 앨범 `MAGIC`의 세계로 함께 떠난다`는 내용으로 꾸며지는 `투모로우바이투게더 웰컴백쇼`. M2의 다양한 영상 콘텐츠와 독특한 무대 구성이 투모로우바이투게더와 만나 어떤 시너지를 발생시킬지, 기대가 높아지고 있다.한편, M2와 `글로벌 슈퍼 루키` 투모로우바이투게더가 손잡은 `투모로우바이투게더 웰컴백쇼`는 21일 오후 7시 Mnet과 M2 디지털 채널에서 확인할 수 있다.