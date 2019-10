DAY6, 신곡 `Sweet Chaos` MV 티저 첫 공개…아드레날린 폭발하는 인트로

한국경제TV 핫뉴스

DAY6(데이식스)가 신곡 `Sweet Chaos`(스위트 카오스) 뮤직비디오 티저를 최초 공개했다.DAY6는 22일 정규 3집 `The Book Of Us : Entropy`(더 북 오브 어스 : 엔트로피) 발매에 앞서 다양한 티징 콘텐츠들을 선보이고 있다.컴백을 하루 앞둔 21일 0시 공식 SNS 채널에 뮤직비디오 티저와 단체 이미지를 오픈했다.DAY6는 시크함이 묻어나는 흑백 영상 속에서 압도적인 아우라를 뿜어내며 등장해 시선을 집중시켰다.한바탕 뛰어놀 준비를 마친 듯 카리스마 넘치는 표정으로 무대에 올라 DAY6의 시간이 시작됨을 알렸다.빠른 드럼 비트가 인상적인 신곡 `Sweet Chaos`의 인트로가 공연장 가득 울려 퍼졌고 순식간에 모두의 귀를 매혹시켰다.`Sweet Chaos`는 DAY6의 역대 타이틀곡 중 가장 빠른 BPM을 자랑하는 곡인 만큼, 인트로만으로도 아드레날린이 폭발하는 듯한 짜릿함을 선사했다.또 이날 함께 공개한 단체 이미지에서는 `Entropy`(무질서도, 열역학적 상태함수의 하나)를 시각화하며 시크한 무드를 뽐냈다.한편, DAY6는 매 앨범 크레디트에 이름을 올리는 것은 물론 가창과 연주까지 완벽 소화해내며 올라운더 `K팝 대표 밴드`로 자리매김했다.정규 3집 `The Book Of Us : Entropy` 역시 전곡 작사, 작곡에 참여해 확장된 음악적 스펙트럼을 선사한다.사랑으로 인한 혼란을 담은 타이틀곡 `Sweet Chaos`의 음원과 뮤직비디오는 22일 6시에 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr