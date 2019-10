‘위대한 쇼’ 빅스 혁(한상혁) 종영 소감 “마음속에 따뜻한 사랑만 남긴 작품”

한국경제TV 핫뉴스

한상혁이 출연한 tvN 드라마 '위대한 쇼'는 전 국회의원 위대한(송승헌 분)이 국회 재입성을 위해 문제투성이 사남매를 가족으로 받아들이며 벌어지는 이야기를 다룬 작품. 정치와 가족 이야기를 유쾌하고 따뜻하게 그려내며 재미와 감동을 동시에 선사했다는 호평 속에 종영했다.극중 한상혁은 아이돌 연습생이자 다정(노정의 분)의 남친 최정우 역으로 출연, 쾌활하고 장난기 많은 성격과 다정만을 바라보는 일편단심 사랑으로 보는 이들의 설렘 지수를 높였다. 뿐만 아니라 다정과 뱃속의 아이를 위해 몸을 사리지 않는 희생을 보여주거나, 애틋한 마음을 담은 노래를 선물하는 등 정우만의 사랑으로 시청자들의 감성을 자극하기도 했다.한상혁은 이처럼 순수하고 따뜻한 마음을 지닌 청년 최정우라는 캐릭터에 완벽하게 녹아 들며 극의 재미를 더했고, 첫 등장부터 마지막까지 매회 안정적인 연기력과 흡입력으로 몰입도를 높이며 호평을 이끌어냈다. 특히 그동안 영화 '잡아야 산다'부터 '해피투게더', 웹드라마 '로맨스 특별법`, 연극 '잃어버린 마을:동혁이네 포차'까지 개성 넘치는 캐릭터와 다채로운 감정 연기로 사랑 받아왔던 한상혁이 이번 작품을 통해 연기자로서의 무한한 잠재력과 가능성을 다시 한 번 입증했다는 평가를 받기도 했다.한상혁은 이번 작품을 끝내며 "먼저 감독님, 스태프분들, 선배님! 진심으로 고생 많으셨고, 감사했습니다. 저에게 좋은 경험과 가르침, 많은 배움을 느끼게 해주셔서 정말 감사합니다"라고 감사의 마음을 전했다. 이어 "철부지 정우를 응원하고 공감해주신 시청자 여러분들 덕분에 마음속에 따뜻한 사랑만 남길 수 있을 것 같습니다"라며 "제 인생에 좋은 추억으로 남을 위대한 쇼와 함께해 주셔서 정말 감사합니다. 더 좋은 작품으로 인사드리겠습니다"라고 소감을 전하기도 했다.한편, tvN 드라마 '위대한 쇼'로 안정적인 연기력과 캐릭터 소화력을 보여주며 호평을 받은 배우 한상혁은 독보적인 컨셉돌 빅스로 데뷔, 음악 활동부터 리얼 버라이어티 출연, 연기 활동 등 다채로운 변신과 도전으로 팬들의 사랑을 받고 있다. 뿐만 아니라 'Boy with a star(보이 위드 어 스타)'부터 'If Only (Feat. 안다은 of 디에이드)', 'way to you(웨이 투 유)'까지 자신만의 감성을 담은 싱글을 발매, 리스너들의 귀와 마음을 자극하는 싱어송라이터로 자리매김하기도 했다.