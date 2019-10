레이디스 코드, 신곡 ‘SET ME FREE’ 연습실 안무 영상 깜짝 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 레이디스 코드(LADIES` CODE)가 신곡 ‘SET ME FREE’의 안무 영상을 공개해 화제를 모으고 있다.소속사 폴라리스 엔터테인먼트 측은 17일 레이디스 코드의 공식 유튜브 채널을 통해 신곡 ‘SET ME FREE’의 연습실 안무 영상을 공개했다.공개된 영상 속에는 레이디스 코드가 신곡 ‘SET ME FREE’의 콘셉트인 ‘자유’와 어울리게 각자의 개성이 드러나는 사복을 입은 채 여유로운 모습으로 안무 동작들을 해내는 모습이 담겨 있다. 신나는 뉴트로풍의 노래와 파워풀한 안무를 가볍게 소화해낸 레이디스 코드는 백댄서와도 완벽한 호흡을 선보이며 매력을 발산했다.또한 공개된 안무 영상을 통해 이번 신곡의 포인트 안무부터 드라마틱한 퍼포먼스까지 한눈에 파악할 수 있어 팬들의 관심이 집중됐다.‘SET ME FREE’는 6년 만에 귀환한 레이디스 코드의 오리지널 세계관인 코드 시리즈의 세 번째 미니 앨범 타이틀곡으로, 완전한 자유와 해방감 속에서 찾은 새로운 꿈의 이야기를 담아내고 있어 팬들의 기대감을 충족시키며 호평을 받고 있다.한편 레이디스 코드의 신곡 ‘SET ME FREE’는 지난 10일 각종 음원사이트를 통해 공개된 이후 시원한 가창력과 화려한 퍼포먼스로 큰 인기를 끌고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지