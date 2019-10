투모로우바이투게더, 정규 1집 ‘꿈의 장: MAGIC’ 8개 음원 프리뷰 영상 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)가 컴백을 3일 앞두고 앨범 음원 프리뷰를 전격 공개했다.투모로우바이투게더는 18일 0시 공식 홈페이지와 회사 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규 앨범 ‘꿈의 장: MAGIC’의 프리뷰 영상을 선보였다.공개된 프리뷰 영상에는 타이틀곡 ‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)’를 포함해 총 8개 트랙의 음원 하이라이트와 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저 스케치가 함께 담겨있다. 영상 속 투모로우바이투게더는 천진난만하면서도 자유분방한 소년들의 모습을 보여준다.경쾌한 리듬의 ‘New Rules’를 시작으로 감성적인 멜로디가 돋보이는 ‘20cm’, 서정적인 분위기의 ‘Magic Island’, 톡톡 튀는 느낌을 주는 ‘Poppin` Star’, 몽환적인 사운드가 인상적인 ‘그냥 괴물을 살려두면 안 되는 걸까’, 멤버들의 감미로운 보컬을 느낄 수 있는 ‘간지러워 (Roller Coaster)’, 중독성 있는 멜로디 라인의 ‘Angel Or Devil’, 다섯 멤버의 힘 있는 보컬과 세련된 멜로디가 조화를 이룬 타이틀곡 ‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)’까지 8개의 수록곡을 미리 들을 수 있어 데뷔 첫 정규 앨범에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.또한, 데뷔 앨범 ‘꿈의 장: STAR’에 이어 빅히트 사단의 슬로우 래빗(Slow Rabbit)이 다시 한번 전면에 나서 타이틀곡 ‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)’와 ‘Angel Or Devil’ 등을 프로듀싱했다.앞서 투모로우바이투게더는 콘셉트 트레일러를 비롯해 생크추어리(Sanctuary), 아르카디아(Arcadia) 두 가지 버전의 콘셉트 포토와 뮤직비디오 티저 등 완성도 높은 콘텐츠를 잇달아 선보이며 뜨거운 반응을 얻었다.투모로우바이투게더의 데뷔 첫 정규 앨범 ‘꿈의 장: MAGIC’은 오는 10월 21일 발매된다. 같은 날 오후 7시 ‘TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet’에서 타이틀곡 무대를 처음으로 공개한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지