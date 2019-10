방탄소년단, 팝업스토어 ‘HOUSE OF BTS’ 18일 오픈

한국경제TV 핫뉴스

방탄소년단의 소속사 빅히트 엔터테인먼트는 서울 강남구에 위치한 방탄소년단 팝업스토어 'HOUSE OF BTS'를 18일 오전 10시 공식 오픈하고 80일간 운영한다고 밝혔다.방탄소년단은 지난 10일 'HOUSE OF BTS' 포스터를 공개하며 기존 월드투어 팝업스토어 대비 콘텐츠와 규모 면에서 한 단계 업그레이드될 것을 예고해 큰 관심을 모았다.18일 공개되는 'HOUSE OF BTS'는 약 200여 종의 MD를 총망라한 메인 쇼룸과 방탄소년단의 뮤직비디오와 캐릭터를 주제로 한 체험형 쇼룸, MD와 F&B 구매 공간 등으로 구성돼 관람과 체험과 구매가 모두 가능한 멀티 공간으로 조성됐다.지하 1층의 메인 쇼룸은 MAP OF THE SOUL : PERSONA의 핑크 컬러를 테마로 꾸며졌으며, 'HOUSE OF BTS'에서 판매하는 모든 MD가 전시된다. 또, 방탄소년단의 심볼을 형상화한 그래픽 디스플레이, 방탄소년단 캐릭터와 함께 사진을 찍을 수 있는 AR 키오스크, 히트곡들의 뮤직비디오를 연속 상영하는 대형 디스플레이 등이 설치돼 다양한 즐길 거리를 제공한다.2, 3층의 체험형 쇼룸에는 관람객이 오감으로 공간을 느낄 수 있도록 다양한 요소를 마련했다. 'DNA 테마존'은 뮤직비디오 속 컬러풀한 우주 배경이 3면에 펼쳐지는 프로젝션 룸으로 조성했다. 관람객이 가운데 위치한 터치패드를 조작하면 3면 공간 전체가 움직이는 환상적인 인터랙션을 체험할 수 있다.'Boy With Luv 테마존'에는 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' 뮤직비디오에 등장한 플로어 피아노를 설치해 뮤직비디오 속 퍼포먼스를 따라하며 연주할 수 있게 했다. '화양연화 테마존'에는 '화양연화 더 노트'에 등장하는 버스정류장을 구현, 관람객이 화양연화 스토리 속에 들어와 있는 듯한 경험을 할 수 있다.뿐만 아니라, 3층 야외 정원에는 '아미밤 테마존'도 마련했다. 관람객의 움직임에 따라 불이 켜지는 약 2m 크기의 대형 아미밤이 곳곳에 설치돼 야간에 찾는 관람객들에게 특별한 경험을 제공한다.'HOUSE OF BTS'에서 선보이는 MD 또한 처음 공개하는 새로운 테마의 제품들로 구성됐다. 'DNA', 'MIC Drop', 'FAKE LOVE', 'IDOL', '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' 등 방탄소년단의 히트곡을 테마로 한 신규 제품들이 매주 순차적으로 공개된다.'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' 투어 도시의 팝업스토어에서 선보였던 시티 시그니처 MD의 서울 버전도 'HOUSE OF BTS'에서 처음으로 선보인다. 서울을 대표하는 건축물을 포함해 방탄소년단 멤버들이 서울에서 즐겼던 문화와 음식, 사연이 깃든 물건을 소재로 한 티셔츠 등의 MD를 만나볼 수 있다.또, 이번 'HOUSE OF BTS'에는 기존 팝업스토어에서 볼 수 없었던 F&B존이 새롭게 추가됐다. 관람을 마친 팬들이 휴식을 취할 수 있도록 음료와 디저트 메뉴를 제공하며, 추후 방탄소년단을 테마로 한 특별한 메뉴도 선보일 예정이다.'HOUSE OF BTS'는 오는 11월 23일부터 12월 29일까지 도쿄, 오사카, 후쿠오카 등 일본 3개 도시에서도 운영된다. 일본의 대형 오프라인 쇼핑몰 '시부야 109'에서 열리는 팝업스토어는 서울 'HOUSE OF BTS'의 콘셉트를 그대로 적용하고 일부 MD들을 선보여 글로벌 고객들에도 방탄소년단 콘텐츠를 활용한 다양한 체험 요소를 제공할 계획이다.빅히트 엔터테인먼트는 "'HOUSE OF BTS'는 많은 사랑을 받았던 방탄소년단의 콘텐츠를 다양한 형태로 즐길 수 있도록 구성한 대규모 복합 체험 공간"이라며 "공간 구성과 MD 등 내부 콘텐츠를 정기적으로 새롭게 업데이트함으로써 방문객들에게 지속적으로 신선한 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.한편, 방탄소년단은 오는 26일, 27일, 29일 3일간 서울 잠실 올림픽 주경기장에서 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]'을 개최하고 지난해 8월부터 시작한 LOVE YOURSELF 투어의 대미를 장식한다.