`컴백 D-5` 영재, 새 미니앨범 `O,on(온앤온)` 콘셉트 포토 공개

가수 영재가 새 미니앨범 콘셉트 포토를 최초 공개했다.영재는 17일 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 `O,on(온앤온)`의 타이틀곡 `Forever Love` 콘셉트를 담은 티저 이미지를 게재하며, 컴백 열기를 고조시켰다.공개된 이미지 속 영재는 우수에 젖은 눈빛으로 한층 깊어진 감성을 드러냈다.특히 라이더 재킷을 입은 영재는 이전과는 다른 치명적인 남성미로 시선을 사로잡았다.또 깊은 생각에 잠긴 듯 쓸쓸함이 감도는 영재의 모습이 공개되며 신곡 `Forever Love`에 대한 기대감은 최고조에 이른 상황이다.이처럼 영재는 컴백 포토를 시작으로 트레일러, 콘셉트 포토까지 보다 성숙해진 자신의 모습을 새 미니앨범 `O,on(온앤온)`에 담았다.`O,on(온앤온)`은 영재가 선보이는 두 번째 솔로 앨범으로, 꿈을 향해 쉼 없이 달려 나갈 영재의 이야기를 그려냈다.영재의 세련되고 파워풀해진 모습을 만날 수 있는 타이틀곡 `Forever Love`와 영재가 직접 작사, 작곡한 `Feel it with this`, `너와 나의 이야기`가 수록되는 등 음악적 재능을 마음껏 뽐냈다.이렇듯 영재는 새 솔로 미니앨범 `O,on(온앤온)`을 통해 솔로 아티스트로서의 성장을 예고하며, 음악 팬들의 이목을 집중시키고 있다.한편, 영재는 22일 오후 6시 두 번째 미니앨범 `O,on(온앤온)`을 발표하고, 본격 컴백 활동에 돌입한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지