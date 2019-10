투모로우바이투게더, 정규 1집 타이틀곡 ‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)’ 두 번째 티저 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)가 첫 정규 앨범 타이틀곡의 두 번째 티저를 공개하며 컴백 임박을 알렸다.투모로우바이투게더는 17일 0시 공식 홈페이지와 회사 SNS 채널을 통해 정규 1집 '꿈의 장: MAGIC'의 타이틀곡 '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)' 뮤직비디오의 두 번째 티저 영상을 선보였다.공개된 영상은 많은 학생들이 오가는 복도 한가운데에 무표정한 얼굴로 서있는 멤버 태현의 모습으로 시작한다. 깊은 눈빛으로 카메라를 응시하는 다섯 멤버의 클로즈업 장면이 영상 중간중간에 등장하며 신비로운 분위기를 자아낸다.이번 앨범의 콘셉트를 잘 보여주는 첫 번째 티저에 이어, 두 번째 티저 영상에서는 타이틀곡 음원과 멤버들의 에너지 넘치는 퍼포먼스 일부가 처음으로 공개돼 데뷔 첫 정규 앨범에 대한 기대감을 한층 높이고 있다.투모로우바이투게더는 오는 10월 21일 첫 번째 정규 앨범 '꿈의 장: MAGIC'을 발매한다. 같은 날 오후 7시 'TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet'을 통해 타이틀곡 무대를 최초 공개한다.