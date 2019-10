◆…마운틴듀 아티스트 에디션 사진=롯데칠성 제공





롯데칠성음료는 '디자인 마이 듀(Design My Dew)' 공모전을 통해 1500대 1의 경쟁을 뚫은 우승 작품이 마운틴듀 한정판으로 10월말까지 생산한다고 16일 밝혔다.롯데칠성은 지난 4월 홍대 라이즈 호텔에서 '듀 스튜 디오(DEW STUDIO)'를 열고 마운틴듀 캔 디자인 공모전을 진행했다. 공모전은 소비자가 직접 디자인한 작품을 글로벌 탄산음료 브랜드 마운틴듀의 패키지에 담아내 브랜드에 새로운 활력을 불어넣고 친밀감과 호감을 높이기 위해 기획됐다.소비자들은 듀 스튜디오에 준비된 1만2000개의 무지캔에 짜릿한 열정과 역동성을 강조한 마운틴듀의 브랜드 정체성과 조화를 이루며 자신만의 개성과 가치관을 담은 디자인 작품으로 실력을 뽐냈다.공모전에는 약 1500개의 작품이 응모됐으며 최종 후보작 8개가 선정됐다. 온라인을 통해 진행된 1, 2차 투표를 통해 최종 우승작이 가려져 500만원의 상금과 자신의 작품이 마운틴듀 250mL, 355mL캔에 인쇄되어 한정판 마운틴듀 아티스트 에디션으로 출시되는 영예를 얻었다.우승자 나진성씨는 “역동적이면서 스트리트 문화를 표방하는 마운틴듀의 브랜드 컬러에 포인트를 두고 마이크, 카세트, 스프레이 등의 힙합 요소로 표현했다”며 “규모가 큰 공모전에서 현업 작가와 경쟁해 우승을 차지하게 되어 기쁘고 전국의 편의점 등에서 제 디자인이 들어간 한정판 마운틴듀를 쉽게 접할 수 있다는 점도 커리어에 큰 도움을 줄 것으로 기대한다”고 말했다.롯데칠성은 이번 한정판 마운틴듀 출시를 비롯해 힙합, 그래피티와 관련된 다양한 마케팅 활동을 펼치며 주 타깃인 젊은 세대를 대상으로 브랜드 인지도를 제고하고 콘셉트 '너만의 개성을 보여줘! (Show me Your SWAG!) 마운틴듀!'를 적극 알려 나갈 계획이다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com